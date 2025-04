Serviços do Rondônia Cidadã são levados neste fim de semana aos moradores de Palmares d’Oeste, em Theobroma

Moradores do distrito de Palmares d’Oeste são beneficiados neste fim de semana com os serviços do Rondônia Cidadã

Atendimento com clínico geral, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, emissão de documentos pessoais, do Passe Livre para pessoa idosa ou com deficiência, atividades de lazer e diversão para as crianças e adolescentes, estão entre os serviços essenciais do programaRondônia Cidadãque o governo do estado realiza, neste fim de semana, para o distrito de Palmares d’Oeste, no município de Theobroma, a 312 quilômetros de Porto Velho. O atendimento à população será feito das 8h às 16h do sábado e das 8h às 12h do domingo, na Escola Manoel Ribeiro, localizada na Avenida Brasil, n° 2.443.

Desde sua criação em 2019, pelo governo do estado, por iniciativa da Secretaria da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o programa leva serviços em diversas áreas para os moradores, com a participação de instituições parceiras.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa que está em sua 103ª edição tem atendido aos objetivos da gestão que é levar assistência e atendimento com mais comodidade e rapidez aos moradores de um determinado município ou distrito a cada fim de semana. “Com 132.089 atendimentos realizados em diversas áreas e já tendo percorrido 69 localidades de Rondônia, entre municípios e distritos, sem dúvidas oRondônia Cidadãé um programa que vem dando certo, por ofertar, de forma rápida e simples, o acesso a serviços básicos das áreas social, saúde, educação, segurança, entre outros”, afirmou.

A secretária da Seas, Luana Rocha, ressaltou que proporcionar cidadania, bem como prestar o devido apoio à sociedade, principalmente aos em situação vulnerável, tem sido o foco dos programas da Seas, comoMamãe Cheguei,Prato Fácil,Vencer, entre outros, porém oRondônia Cidadãtem como diferencial, o fato de ser destinado a todos que precisam dos serviços ofertados, sem necessariamente estar em vulnerabilidade socioeconômica. “Os serviços essenciais do programa são para todos e não apenas aos inscritos no Cadastro Único.”

