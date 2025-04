Primeira prova teórica com ledor digital é aplicada pelo Detran-RO a candidato com TDAH

Primeiro candidato de Rondônia que realiza prova teórica com auxilio do ledor digital, em Colorado do Oeste

Ogoverno de Rondônia avança rumo à inclusão e acessibilidade, ao aplicar pela primeira vez no estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), o exame teórico de habilitação utilizando o ledor digital, um software que “lê” as questões da prova para pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou dislexia. A inovação foi implementada em conformidade com a Resolução nº 789/2020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) .

O jovem Paulo Cesar Chrystalina Rossa, de 19 anos, auxiliar em logística, foi o primeiro candidato em Rondônia a utilizar o recurso tecnológico durante a avaliação, realizada no dia 10 de abril de 2025, na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Colorado do Oeste. Com tempo em dobro e acompanhamento de servidores da unidade, Paulo concluiu o exame com êxito, obtendo 25 acertos e sendo considerado apto para a próxima fase do processo de habilitação.

“Essa ferramenta representa uma conquista para todos que têm dificuldade de leitura. Tenho mais facilidade com a memorização, então o software ajudou bastante. Foi uma experiência muito boa”, relatou Paulo Cesar, que apresentou laudo médico comprobatório de TDAH.

O ledor digital é um avanço promovido pelo Detran-RO com o objetivo de democratizar o acesso à habilitação e garantir que todos os cidadãos possam exercer seu direito de dirigir com dignidade e igualdade de condições.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação pioneira é um exemplo de como a tecnologia pode ser usada para incluir e transformar vidas. “Com a iniciativa, Rondônia está avançando ainda mais em inclusão, respeito e cidadania”, enfatizou.

De acordo com o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, essa medida demonstra o comprometimento da gestão estadual com a inclusão. “Nosso objetivo é garantir que nenhum rondoniense fique de fora do processo de habilitação por conta de limitações de leitura ou concentração. O uso do ledor digital é um marco na história do Departamento e reforça nosso compromisso com um trânsito mais justo e acessível.”

A diretora técnica de habilitação do Detran-RO, Aline Lima, evidencia a importância da personalização dos atendimentos. “Estamos preparados para oferecer os recursos necessários para cada candidato, conforme sua realidade. A utilização do software é apenas uma das ações que colocamos em prática para assegurar a igualdade de oportunidades no processo de habilitação.”

TECNOLOGIA E TRANSFORMAÇÃO

O exame foi acompanhado pelos servidores da Ciretran de Colorado do Oeste, Celso Barbosa e Jedon de Souza Lima, que garantiram o suporte necessário ao candidato durante a aplicação.A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) representa mais do que um documento para o candidato, é uma oportunidade de crescimento profissional e autonomia. “Vai me ajudar bastante no trabalho e na minha vida”, finalizou, confiante nos próximos passos da formação como condutor.

Fonte

Texto: Michele Carvalho

Fotos: Assessoria Detran-RO

Secom - Governo de Rondônia