Desativação de lixões nos municípios reforça compromisso do governo de RO com a sustentabilidade

Com o intuito de promover melhorias na qualidade ambiental, na saúde pública e no bem-estar da população, o governo de Rondônia está realizando o monitoramento da etapa de desativação de lixões em diversos municípios do estado. O grupo de trabalho responsável pela coordenação das ações é composto por técnicos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), em parceria com os escritórios regionais de Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, e atua diretamente nesse processo, que representa um marco fundamental à gestão de resíduos sólidos.

A desativação dos lixões envolve o cumprimento de quatro critérios técnicos essenciais:

Cercamento da área;

Controle de acesso;

Fixação de placas de advertência; e

Interrupção total da disposição de resíduos sólidos urbanos no local.

Na etapa anterior, os municípios que atenderam integralmente a esses requisitos receberam o atestado de desativação, que marca a primeira fase do plano estadual de encerramento definitivo dos lixões. A eliminação gradual dessas áreas irregulares reforça o comprometimento do governo do estado com a sustentabilidade e cumprimento das diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Técnicos realizam inspeção em área de descarte de resíduos sólidos

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou a importância da ação para o futuro sustentável do estado. “Estamos promovendo uma transformação real na forma como lidamos com os resíduos sólidos no estado. A desativação dos lixões representa um avanço necessário, que reflete o nosso comprometimento com o meio ambiente, com a saúde pública e a dignidade da população. Uma política de governo que vai deixar um legado positivo às futuras gerações.”

De acordo com a gestora Ambiental da Sedam, Fernanda Dutra da Silva, as atividades avaliam a situação de cada município. “Com o início do monitoramento, o grupo de trabalho busca avaliar se os municípios que já obtiveram o atestado continuam cumprindo rigorosamente os critérios estabelecidos. Paralelamente, também está sendo analisada a situação de outros municípios que podem estar aptos a receber o referido atestado, contribuindo para o avanço da política ambiental estadual”, explicou.

Para o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, essa conquista é resultado de um trabalho integrado entre o governo do estado e as gestões municipais. A desativação dos lixões exige planejamento, responsabilidade e execução criteriosa, sempre em alinhamento com as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Estamos avançando de forma concreta, passo a passo, para um Rondônia mais sustentável e ambientalmente equilibrado”, ressaltou.

Fonte

Texto: Adenilson Florentino

Fotos: Heliel Romualdo de Andrade

Secom - Governo de Rondônia