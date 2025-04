Anuário Estatístico de Sinistros de Trânsito com painéis interativos é disponibilizado pelo Detran-RO

OAnuário Estatístico de Sinistros de Trânsito 2024 de Rondônia já está acessível para consulta pública no site oficial do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO). A publicação, que oferece um panorama completo sobre os sinistros de trânsito no estado, pode ser encontrada no endereço eletrônico da Autarquia. Os dados apresentados no Anuário são fruto de um extenso trabalho de coleta e análise, envolvendo informações provenientes de diversas fontes importantes ao monitoramento da segurança viária.

Entre as instituições que contribuíram à elaboração do Anuário, destacam-se a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), a Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), o Instituto Médico Legal (IML), o Sistema de Informação sobre Mortalidade (DATASUS), e o sistema DETRANNET. A Coordenadoria de Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito (Corenaest) faz a integração das informações, removendo as duplicidades que possam existir entre as diferentes bases, padronizando o nome de vias e qualificando corretamente o tipo de sinistro ocorrido.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da utilização de dados estatísticos como ferramenta fundamental para tomada de decisões mais eficientes e ao alcance de objetivos relacionados à segurança viária. “O governo tem trabalhado para promover um trânsito mais saudável a todos, e uma sociedade bem informada está mais apta a contribuir para a construção de um trânsito mais seguro e humano.”

Uma inovação importante é a adoção de painéis interativos para a divulgação dos dados, que facilita a compreensão das informações e possibilita análises mais aprofundadas sobre os padrões e tendências dos sinistros de trânsito em Rondônia.

Segundo o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, “essa nova metodologia permite que cidadãos, pesquisadores, órgãos públicos e demais interessados explorem as estatísticas de forma dinâmica, aplicando diversos filtros e personalizando a visualização dos gráficos de acordo com as variáveis de seu interesse”, explicou.

DADOS DO TRÂNSITO RONDONIENSE

Foram contabilizados em todo estado em 2024, 17 mil sinistros,sendo 11.452 com alguma vítima lesionada, e 56% desses sinistros envolveram motos. A causa dos sinistros resultou em 15.482 registros devido ao fator humano, sendo a falta de atenção (5.006), o primeiro fator contribuinte. Segundo a jurisdição, 14 mil sinistros ocorreram no perímetro urbano dos municípios, sendo a noite (6,2 mil) o maior índice de registros e sexta-feira (2,8 mil) o dia com maior incidência.

Verificou-se que, os maiores envolvidos nos sinistros são condutores de automóveis (18 mil), seguido por condutores de motos (10,9 mil), este último com maior número de vítimas fatais (279). Outro número preocupante de envolvidos é o de inabilitados, 2.037 pessoas se envolveram em sinistros.

A divulgação do Anuário Estatístico de Sinistros de Trânsito representa um passo significativo para conscientização social sobre os desafios e a complexidade do trânsito em Rondônia, incentivando reflexão e a procura conjunta por soluções que promovam um trânsito mais saudável para todos.Mais informações podem ser obtidas no site do Detran Rondônia, por meio do link Categoria Estatísticas (detran.ro.gov.br) .

Fonte

Texto: Jarlana Davy

Fotos: Ícaro Rafael, José Evaristo e Jarlana Davy

Secom - Governo de Rondônia