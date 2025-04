Governo de RO realiza 1° Festival de Culturas Indígenas para valorizar saberes e tradições dos povos originários

Com o intuito de promover a valorização, o reconhecimento e a visibilidade das tradições e expressões culturais dos povos indígenas, o governo do estado realizou o 1° Festival de Culturas Indígenas de Rondônia, nos dias 19 e 20 de abril, em Porto Velho. A iniciativa reuniu representantes de diversas etnias em uma programação com apresentações culturais, rodas de conversa e exposições de artesanato, fortalecendo o diálogo intercultural e reforçando o compromisso do estado com a diversidade e a inclusão social.

Coordenada pela Superintendência Estadual do Indígena (SI), a ação teve como foco dar visibilidade e reconhecimento a artistas, artesãos e demais representantes indígenas, valorizando suas produções e destacando as importantes contribuições para a cultura local. Ao ampliar os espaços desses povos no cenário cultural rondoniense, o Festival buscou sensibilizar a população e os visitantes quanto à riqueza da cultura indígena, promovendo maior entendimento e respeito pelas tradições e expressões artísticas.

Exposições e feira de artesanato fizeram parte do evento

Durante os dois dias de programação, o público participou de diversas atividades, como:

Apresentações musicais e culturais – com danças tradicionais, cantos indígenas e performances artísticas;

Rodas de conversa – com a participação de lideranças indígenas e organizações parceiras;

Exposições e feira de artesanato – com espaço para comercialização e exposição de peças produzidas por artesãos indígenas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Festival representa um marco no reconhecimento da importância dos povos originários na formação da identidade cultural de Rondônia. “Valorizar suas tradições é também reafirmar o compromisso do estado com a diversidade, o respeito e o diálogo intercultural”, ressaltou.

O superintendente estadual dos Povos Indígenas, Gasodá Suruí, destacou a relevância do evento. “O Festival é um espaço que busca promover o respeito às comunidades indígenas, fortalecendo seus direitos e valorizando saberes tradicionais que, muitas vezes, são desvalorizados. Esse é um dos papéis fundamentais da Superintendência.”

POLÍTICAS INCLUSIVAS

O governo de Rondônia exerce um papel essencial na promoção e apoio a eventos voltados à valorização da cultura indígena, atuando como agente articulador de políticas públicas inclusivas. A Superintendência Estadual do Indígena, criada pela Lei Complementar n°1.180, de março de 2023 , tem como objetivo dar visibilidade aos povos indígenas e à diversidade de sua cultura em Rondônia.

Fonte

Texto: Rute Haverroth

Fotos: Ubiratan Gamalodtaba Surui

Secom - Governo de Rondônia