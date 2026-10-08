Hospital Municipal de Machadinho D'Oeste leva Dia das Crianças a crianças em vulnerabilidade social

O Hospital Municipal de Machadinho D'Oeste (HMMD) vai além dos cuidados prestados dentro da unidade e promove, nesta sexta-feira (9), uma ação especial para crianças em situação de vulnerabilidade social. A programação, em comemoração ao Dia das Crianças, começa às 9h, no CREAS/CRAS, e quer levar acolhimento, integração e momentos de alegria ao público atendido pelos serviços.

A iniciativa é uma realização do HMMD em parceria com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). A união das instituições busca tornar a data mais especial e aproximar os serviços públicos das crianças e das famílias atendidas.

A programação foi pensada para proporcionar convivência, alegria e interação. A proposta reforça uma visão de cuidado que ultrapassa a assistência em saúde e alcança a comunidade, sobretudo quem vive em situação de maior fragilidade.

As equipes das três instituições participam da mobilização, o que fortalece a integração entre saúde e assistência social. A ação integra o compromisso do HMMD com iniciativas de humanização e responsabilidade social, valorizando o acolhimento e a proximidade com a população.

A frase que resume a proposta: "Cuidar também é proporcionar momentos de alegria, acolhimento e esperança". O trabalho segue o conceito institucional do HMMD: "Aqui nós cuidamos do amor de alguém”.