Prefeitura entrega Praça João Nicoletti nesta quinta (1º) e celebra 112 anos de Porto Velho

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Porto Velho, RO
Um espaço que vive na memória afetiva do porto-velhense e que, por décadas, foi um local de convivência de quem frequentava a antiga sede da Prefeitura de Porto Velho. Essa é a Praça João Nicoletti, que nesta quinta-feira (1º) será entregue totalmente reformada à população.
Essa obra faz parte das ações em comemoração aos 112 anos de Porto Velho, e a solenidade de reabertura oficial da praça está marcada para às 17h e contará com a presença do arcebispo de Porto Velho, Dom Roque.
A praça foi restaurada, com calçadas renovadas, bancos novos e melhorias na estrutura e iluminação. Além disso, o seu significado foi resgatado, trazendo de volta a imagem do Padre João Nicoletti, um pioneiro da formação histórica da capital rondoniense.
“Convido a população para receber esse presente que ressalta a memória de um pioneiro da nossa cidade e coloca à disposição da população mais um equipamento público de convivência social, valorizando o que nossa terra tem de melhor”, disse o prefeito Léo Moraes.
Quem é João Nicoletti?
Sacerdote católico italiano, João Nicoletti é uma das figuras históricas e sociais mais influentes nos primeiros anos de Porto Velho. É amplamente considerado um cidadão benemérito da cidade e do estado de Rondônia por suas contribuições religiosas, comunitárias e de assistência pública.
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Texto:João Paulo Prudêncio
Fotos:Secom
Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)
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