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Estudo inédito: como as IAs respondem sobre as eleições 2026

Levantamento acompanhou três sistemas de inteligência artificial por 16 dias: eles citam fontes com pouca sobreposição, demoram a incorporar dados oficiais e não recusam perguntas sobre o pleito.

30/09/2026 14h41
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Imagem ilustrativa - VeroRank
Imagem ilustrativa - VeroRank

São Paulo – Quem pergunta a uma inteligência artificial sobre a eleição presidencial recebe um texto pronto, sem ver o que foi lido para montá-lo. A poucos dias do primeiro turno, um estudo inédito mediu como respondem o ChatGPT, o Gemini e o AI Overview, resumo gerado por IA que o Google exibe acima dos resultados de busca. Entre 8 e 23 de setembro, uma base de perguntas e termos de busca sobre a eleição, que começou com 25 itens e passou a 31 em 16 de setembro, foi enviada diariamente aos três sistemas, sem conta, sem contexto adicional e sem histórico de usuário. Foram 1.269 execuções, 9.991 consultas a fontes e 4.420 citações, em 498 domínios.

O Panorama de Visibilidade em IA Eleições 2026 foi realizado pelo VeroRank, plataforma de visibilidade orgânica que monitora a presença de marcas nos resultados do Google (SEO) e nas respostas de sistemas de IA generativa (GEO). A publicação marca a chegada da plataforma ao mercado, fundada por Guilherme Misiti e Fabio Assis Tamelini.

Consultar não é citar, nem mencionar

O ChatGPT respondeu por 65% das consultas a fontes, mas por apenas 20% das citações: de cada cem fontes que leu, creditou 14. Dos 498 domínios observados, 210 (42%) foram lidos por ele e nunca apareceram como fonte em nenhum dos sistemas. No Gemini e no AI Overview, toda fonte consultada foi também citada.

O portal do TSE lidera tanto em consultas (1.256) quanto em citações (481). A Wikipédia está entre os domínios mais consultados, mas só 22% das leituras viraram crédito.

O estudo também separa mencionar o TSE na resposta de usar o site do Tribunal como fonte. O ChatGPT menciona o órgão em 76% das respostas e cita o site em 53%. No AI Overview, as taxas são de 59% e 48%; no Gemini, de 36% e 30%.

"Estar entre as fontes que a IA lê não garante aparecer como referência na resposta. A série mostra que a maior parte do que é lêdo não recebe crédito, e que mencionar uma instituição e citá-la como fonte são eventos diferentes, que precisam ser medidos separadamente", afirma Guilherme Misiti, fundador do VeroRank.

Quem sustenta as respostas

Somados os sites de cada grupo, a Justiça Eleitoral lidera, com 589 citações, seguida por UOL e Folha (451), YouTube (351), Grupo Globo (311), JOTA (284) e CNN Brasil (244). O jornalismo responde por 53% de tudo o que é citado, os órgãos oficiais por 17% e as redes sociais e vídeos por 13%. Só 21% das citações vêm das fontes mais próximas da origem da informação: a Justiça Eleitoral, outros órgãos públicos e institutos que produzem o próprio dado.

As citações se concentram num grupo pequeno. Os dez sites mais citados ficam com 59% a 68% das citações de cada dia, e os 18 sites presentes em todos os dias completos da série reúnem 74% do total. Na outra ponta, quase metade dos sites citados apareceu num único dia.

Os três sistemas também se apoiam em bases distintas. Em nenhum dia um par deles compartilhou mais de um terço das fontes citadas, e entre Gemini e ChatGPT a sobreposição chegou a menos de 8 fontes em comum a cada cem. A concordância sobre quais candidaturas mencionar foi cerca de 2,4 vezes maior.

Dado oficial com atraso

O levantamento confrontou 4.184 afirmações verificáveis com as publicações e os dados abertos do TSE, considerando a data e a hora de cada nota. O par candidatura e partido estava correto em 98% dos casos. Sobre o número de candidaturas na disputa, 64% das afirmações estavam corretas e 34% defasadas, isto é, repetiam um dado que já havia deixado de valer. Sobre a data do primeiro turno, 10% estavam incorretas.

O episódio de 9 e 10 de setembro ilustra o fenômeno. Em menos de 16 horas, a nota oficial do TSE passou de nove para onze chapas validadas. Cinquenta minutos depois da primeira versão, nenhum sistema havia incorporado a informação. Cerca de dez horas e meia depois, o ChatGPT já informava nove chapas, e o AI Overview citava uma das novas validações. Houve também regressão: um sistema que informava nove chapas na manhã de 10 de setembro voltou a informar seis no dia seguinte, quando a nota já dizia onze.

"Numa eleição, registro de candidatura e decisão do tribunal mudam de um dia para o outro. A resposta certa passa a depender da hora em que se pergunta e da fonte que o sistema escolheu seguir, e só a medição diária mostra isso", afirma Fábio Assis Tamelini, cofundador do VeroRank.

Sete respostas, todas do mesmo sistema, trouxeram grafias inexistentes para o nome de um candidato e de partidos. As fontes citadas que puderam ser verificadas traziam a forma correta, e, segundo o estudo, o erro surgiu na geração do texto, e não na origem da informação.

Nenhuma IA se recusou a responder

Em 1.096 respostas com texto, nenhum sistema se recusou a tratar do tema. Em 3% delas houve declaração explícita de limitação por se tratar de assunto político, seguida de conteúdo ou de alternativas. Em 10%, o sistema devolveu uma pergunta ao usuário antes de responder, comportamento concentrado no ChatGPT. O AI Overview nunca declarou limitação nem pediu esclarecimento, e gerou resumo em 62% das execuções. Além disso, 2% das respostas vieram em inglês ou espanhol, incluindo uma que tratava da eleição do Equador diante de uma pergunta sobre o Brasil.

Os dados deste texto se referem ao período de 8 a 23 de setembro de 2026. O monitoramento continua ao longo de toda a eleição: o estudo terá uma atualização consolidada depois do primeiro turno, marcado para 4 de outubro, e seguirá até 25 de outubro em caso de segundo turno. A análise trata do comportamento dos sistemas e não constitui pesquisa eleitoral nem mede intenção de voto, nos termos da Resolução TSE nº 23.600/2019 e do Art. 33 da Lei nº 9.504/1997.

A versão mais recente, com a metodologia e os dados abertos para conferência, está em Panorama da Visibilidade em IA Eleições 2026. O texto integral das respostas dos sistemas será liberado após a apuração. O VeroRank não presta serviço a nenhuma candidatura, partido ou coligação e não recebe financiamento deles para o estudo.

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