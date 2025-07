Feiras da agricultura familiar geram milhões em negócios na capital e no interior de Rondônia

As feiras da agricultura familiar em Rondônia vêm se consolidando como um dos principais canais de geração de renda para pequenos produtores e movimentação da economia local. A cada edição, o evento realizado pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e da Secretaria do Estado do Desenvolvimento Ecônomico (Sedec), atrai consumidores em busca de alimentos frescos e de qualidade, ao mesmo tempo, em que cria oportunidades de negócio para quem vive da produção rural.

Somente nos últimos meses, essas feiras movimentaram mais de R$ 1 milhão, e a previsão para 2025 é ainda mais promissora. As feiras mais recentes vão acontecer nesta quarta-feira (30), em um estabelecimento comercial, localizado na Avenida Rio Madeira, n° 3288, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, das 10h às 22h e quinta-feira (31), na rua Pio XII, ao lado do Palácio Rio Madeira (PRM), bairro Pedrinhas, das 7h30 às 16h. Espera-se a realização de uma por mês no segundo semestre, fortalecendo o calendário permanente de eventos voltados ao campo.

O governador Marcos Rocha tem reiterado o compromisso do governo com o fortalecimento da agricultura familiar, destacando que as feiras são parte de uma política pública robusta que garante a visibilidade aos produtores, renda, dignidade e valorização do trabalho no campo. “Estamos oferecendo estrutura, apoio logístico e, principalmente, reconhecimento a quem move grande parte da nossa economia, o produtor rural”, salientou.

Além de produtos alimentícios como frutas, verduras, queijos e doces artesanais, as feiras também se tornaram vitrine para o artesanato, gastronomia regional, empreendedores, fomentando uma cadeia produtiva diversificada. Um dos destaques do ano foi a participação da agricultura familiar na Rondônia Rural Show Internacional, onde os expositores movimentaram mais de R$ 800 mil em negócios e demonstraram o potencial competitivo dos produtos rondonienses no mercado nacional.

Para o secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, o apoio logístico e a estrutura em pontos estratégicos é um dos fatores que explicam o sucesso das feiras. “O Governo tem garantido transporte gratuito aos produtores para poderem levar seus produtos até os centros de venda, tanto na capital quanto no interior. Esse incentivo tem sido essencial para ampliar o acesso ao mercado e reduzir custos para quem vive da agricultura”, explicou.

Com a estrutura organizada e apoio técnico, os produtores participantes não arcam com taxas ou aluguel de espaço, o que permite maior margem de lucro e estímulo à produção contínua. Muitos deles relatam aumento significativo na renda familiar e fidelização de clientes, inclusive com encomendas regulares após os eventos.

A expectativa é que, com a ampliação do calendário em 2025 e o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao setor, as feiras da agricultura familiar continuem crescendo, não apenas em volume de negócios, mas como uma importante ferramenta de desenvolvimento sustentável, inclusão social e valorização do trabalho no campo.

Fonte

Texto: Maximus Vargas

Fotos: Ésio Mendes

Secom - Governo de Rondônia