Jogos Regionais 2025 terminam com quase 30 mil atletas e atletismo com maior adesão no estado

O atletismo foi a modalidade com mais adesão, com uma média de 350 atletas em ação em cada etapa. Foto: Divulgação/Governo de SP

A 67ª edição dos Jogos Regionais ficou para a história. A competição chegou ao fim no último sábado (26) após quase um mês de disputas pelas oito regiões esportivas do estado.

De São José dos Campos a Ourinhos, os Jogos Regionais movimentaram 29.901 atletas, representando 4.047 equipes de 341 municípios. A presença masculina foi maioria, com mais da metade dos inscritos: 23.191 atletas nas categorias sub-21 e livre.

O atletismo foi a modalidade com maior adesão, com uma média de 350 atletas em ação em cada etapa. Neste caso, vale salientar que o atletismo facilita a incursão de mais participantes por ser composto de várias modalidades.

“A expectativa no início dos Jogos Regionais era de algo em torno de 29, 30 mil atletas inscritos. Batemos essa meta. Essa edição teve um nível altíssimo de disputa. Prestigiei algumas etapas e pude testemunhar que o esporte de São Paulo está muito bem servido em todos os quesitos. Temos muito talento em nosso estado”, diz a secretária estadual de Esportes, coronel Helena Reis.

De todas as oito etapas, Itapetininga (8ª Região Esportiva) foi a que mais atletas reuniu: 4.463 (2.883 homens e 1.580 mulheres). Já Ourinhos ficou com o “título” de sede com a maior concentração de municípios: 63.

Um dado curioso destes Jogos Regionais é que apenas a 2ª Região Esportiva teve a cidade-sede como campeã, neste caso, São José dos Campos, que subiu ao topo do pódio pela 12ª vez seguida na competição.

Além das medalhas e da quebra de marcas pessoais, os Jogos Regionais distribuíram às equipes e atletas campeões e vice-campeões vaga nos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, que acontece entre os meses de outubro e novembro.