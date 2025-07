FLOR DO MARACUJÁ: Reta final dos preparativos para a maior festa cultural de Rondônia

Arquibancada de frente para o palco aumenta a capacidade para 10 mil espectadores sentados

Este ano, o Arraial Flor do Maracujá contará com arquibancadas ampliadas, instaladas não só nas laterais, mas também de frente para o palco, aumentando a capacidade para até 10 mil espectadores sentados. A praça de alimentação terá 64 espaços, entre barracas e ambulantes, oferecendo uma diversidade de comidas típicas para o público. Além disso, o Arraial contará com 12 estandes destinados às emissoras de rádio, TV e sites de notícias que farão a cobertura ao vivo, além de um espaço exclusivo para produtores de conteúdo digital — uma novidade que se soma aos tradicionais pontos instagramáveis que valorizam a experiência dos visitantes.

NOVIDADES

Outra inovação importante é a presença do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que irá transferir toda a estrutura do cartório eleitoral para o espaço do Arraial Flor do Maracujá e estará realizando a emissão de títulos de eleitor e coleta de biometria durante os dez dias de evento, reforçando o compromisso com a cidadania. O secretário da Sejucel, Paulo Higo, ressaltou que “o Flor do Maracujá é um patrimônio do povo rondoniense. Nosso objetivo é assegurar que todas as agremiações possam se apresentar com excelência, honrando essa tradição tão querida.”

PATRIMÔNIO CULTURAL

Com mais de quatro décadas de história, o Arraial Flor do Maracujá é reconhecido como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Rondônia, por meio da Lei nº 4.635 sancionada em 31 de outubro de 2019, pelo governador Marcos Rocha, mantendo viva a riqueza das manifestações populares e fortalecendo os laços sociais por meio da cultura, música e dança. Este ano, com as novidades e ampliação da estrutura, o evento promete superar expectativas e celebrar a diversidade cultural do estado com ainda mais brilho e emoção.

Confira a programação completa do Arraial Flor do Maracujá 2025

Fonte

Texto: Andréia Fortini

Fotos: Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia