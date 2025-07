Ônibus SP Por Todas chega a São Vicente com serviços itinerantes de acolhimento e proteção às mulheres

A Secretaria de Políticas para a Mulher leva para São Vicente o novo equipamento de atendimento às mulheres, o Ônibus SP Por Todas . Com o objetivo de ampliar o acesso a serviços de acolhimento, orientação e proteção, o ônibus estará no município nos dias 29 e 30 de julho.

Como mais um reforço no enfrentamento à violência contra as mulheres, o Ônibus SP Por Todas atua em duas frentes: em eventos de grande porte, como shows e feiras; e percorrendo bairros com altos índices de vulnerabilidade social. O atendimento é humanizado, realizado por equipe especializada, e sigiloso, para que o público feminino se sinta seguro ao procurar os serviços do Estado.

“Por meio do Ônibus SP Por Todas, vamos levar dignidade, acolhimento e atendimento imediato às mulheres de São Vicente, com equipe especializada e estrutura completa, reafirmando nosso compromisso de garantir proteção e segurança a todas as paulistas”, destaca a secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro

Descentralizando o acesso aos serviços integrados nas áreas psicossocial, jurídica e assistencial, as mulheres atendidas no Ônibus serão orientadas sobre seus direitos, canais de denúncia – como o Ligue 190 e o App SP Mulher Segura , e poderão ser encaminhadas às redes de proteção, como Delegacias da Mulher , Defensoria Pública, entre outros.

Para garantir a qualidade do atendimento, a equipe conta com dois psicólogos e dois assistentes sociais. No interior do Ônibus SP Por Todas, as mulheres terão acesso a esses profissionais de maneira individual e também em grupo.

Com salas de atendimento, banheiro acessível e toldo externo, o equipamento oferece um ambiente acolhedor e protegido, garantindo conforto, privacidade e segurança para as mulheres durante todo o processo de acolhimento e orientação.

Serviço

Ônibus SP Por Todas em São Vicente

Data: 29 de julho de 2025

Horário: 10h às 13h e das 14h às 17h

Endereço: Praça Barão do Rio Branco – Centro

Data: 30 de julho de 2025

Horário: 10h às 13h e das 14h às 17h

Endereço: Avenida Deputado Ulisses Guimarães, 211 – Jardim Rio Branco

SP Por Todas

São Paulo Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas do estado para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira exclusivamente disponíveis para elas.