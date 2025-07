‘A corrida me fez enxergar que posso ir além’, diz participante do Circuito Mais Mulher de Ribeirão Preto

Foi nas ruas de Bonfim Paulista, em Ribeirão Preto, que aconteceu a terceira etapa do Circuito Mais Mulher 2025. Realizado no último domingo (27), o evento vem conquistando o público feminino, mostrando que, por meio do esporte, especialmente da corrida, é possível superar barreiras e encontrar um novo hobby. A iniciativa é uma realização da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo (Sesp).

Com 3 mil vagas e percursos de 5 km, 10 km e uma caminhada de 3 km, todas as inscrições para a etapa de Ribeirão Preto se esgotaram em menos de cinco minutos. “No ano passado, fiz a minha inscrição sozinha, mas nesta edição pedi ajuda para a minha filha, porque sabia que seria concorrido. O Circuito foi um sucesso no ano passado, e muitas mulheres queriam participar novamente”, conta Rosimaria da Silva. “O Mais Mulher realmente incentiva as mulheres a praticar esporte e superar suas batalhas”, completa. E por trás de cada participante inscrita, há uma motivação única.

Foi o caso de Ana Alice Correia, que nunca havia participado de uma corrida até que, no ano passado, a filha a presenteou com um kit. “Ela não pôde ir e disse: ‘Vai você no meu lugar, mãe’. Eu fui sem saber o que esperar, mas me apaixonei. Superou todas as minhas expectativas. Hoje corro todos os dias e adoro”, contou Ana, emocionada ao cruzar, pela segunda vez, a linha de chegada.

Ana correu ao lado da nora Mariana, que participou pela primeira vez de uma corrida de rua

Já Deborah Ribardo decidiu transformar sua vida em 2023. Saiu do sedentarismo, perdeu 21 quilos e encontrou na corrida uma nova versão de si mesma. “Comecei pela saúde, mas ganhei muito mais. É a segunda vez que participo do Mais Mulher, e a corrida me fez enxergar que posso ir além. Sou viciada em correr. Hoje sou mais feliz, mais confiante, mais viva”, afirmou após completar os 5 km.

Hoje em dia, Deborah é viciada em correr

Em sua 4ª edição, o Circuito Mais Mulher reafirma seu propósito: valorizar a saúde, a autoestima e o protagonismo feminino por meio do esporte. Em 2025, a corrida de rua passará por oito cidades do estado. A próxima etapa acontece em São José do Rio Preto, no dia 24 de agosto. As inscrições serão abertas em breve.

Sobre o Circuito

O Circuito Mais Mulher é uma realização da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo (Sesp) e integra as ações do Governo de São Paulo para promover o bem-estar, a inclusão e o empoderamento feminino por meio da prática esportiva. A cada etapa, o projeto reforça o compromisso da Sesp com a valorização das mulheres e o incentivo a um estilo de vida mais saudável.