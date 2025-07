Manutenção da RO-383 fortalece segurança, desenvolvimento e acesso a comunidades tradicionais em Alta Floresta d’Oeste

Os investimentos do governo de Rondônia na manutenção das rodovias garantem mais segurança no tráfego, além de fortalecer a economia regional e promover acesso digno às comunidades. Na segunda-feira (28), foram concluídos os serviços de melhorias na RO-383, no trecho não pavimentado conhecido como Linha 47/5, que liga Alta Floresta d’Oeste ao distrito de Nova Gease.

As ações foram executadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), por meio da 5ª Residência Regional, com serviços de patrolamento, encascalhamento em pontos críticos, limpeza lateral, drenagem, desobstrução de bueiros e instalação de tubos armcos. Também foram realizadas intervenções significativas, como remoção de curvas perigosas e rebaixamento de morros, aumentando a visibilidade e a segurança viária.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a relevância estratégica da rodovia, fundamental para o escoamento da produção agrícola e pecuária, além de ser rota de acesso à aldeia indígena São Luiz e a quatro usinas hidrelétricas. “Essa estrada garante o progresso com as hidrelétricas, fomenta a economia com a cafeicultura e pecuária, e valoriza a cultura indígena, com nove etnias que vivem na região. É uma via que liga o desenvolvimento, tradição e oportunidades.”

De acordo com o residente regional do DER-RO na Zona da Mata, Nilson Oliveira, a RO-383 vem passando por transformações importantes nos últimos anos. “Estamos promovendo melhorias jamais vistas nesse trecho. A cada intervenção, proporcionamos mais segurança, trafegabilidade e dignidade para quem depende dessa estrada todos os dias”, destacou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, reforçou o compromisso do órgão com a malha viária do estado. “São mais de 6 mil quilômetros de rodovias sob nossa responsabilidade, sendo 4.500 quilômetros de vias primárias e 1.500 quilômetros pavimentadas. Trabalhamos com planejamento e dedicação para garantir estradas mais seguras e eficientes em todas as regiões de Rondônia”, frisou.

Fonte

Texto: Ricardo Barros

Fotos: Nilson Oliveira

Secom - Governo de Rondônia