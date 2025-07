Jogos Regionais: Marília domina etapa da 7ª Região Esportiva e sai com o título

Marília nem precisou esperar o encerramento das disputas para sacramentar o seu título nos Jogos Regionais 2025. Com dois dias de antecedência, o município celebrou a conquista da etapa da 7ª Região Esportiva, realizada em Ourinhos.

Em 11 dias de jogos, Marilia totalizou 292 pontos, contra 225 da vice-líder e anfitriã Ourinhos. Presidente Prudente ficou com a terceira posição, com 220 pontos. A etapa contou com 3.701 atletas de 63 municípios, o que faz de Ourinhos a sede com mais cidades inscritas nesta edição dos Regionais.

“O título dos Jogos Regionais são resultado de organização e planejamento. Nosso atletas tiveram ótimas condições para desempenharem bem”, afirma a secretária de Esportes de Marília, Valéria Cavecci.

Em sua 67ª edição, os Jogos Regionais contaram com 24 modalidades e duas categorias, sub-21 e livre. As disputas acontecem nas oito regiões esportivas do estado. Os melhores atletas e equipes garantiram vaga nos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, que acontecem entre outubro e novembro.

Veja o top-10 da etapa de Ourinhos:

Marília – 292 pontos

Ourinhos – 225 pontos

Presidente Prudente – 220 pontos

Assis – 205 pontos

Tupã – 149 pontos

Lucélia – 69 pontos

Dracena – 55 pontos

Maracaí – 51 pontos

Inúbia Paulista – 42 pontos