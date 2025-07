Primeiro leilão de veículos e sucatas de 2025 arrecada R$ 15 milhões para o Fundo Social de SP

O primeiro leilão de veículos e sucatas de 2025 realizado pela Diretoria de Mobilidade Interna (DMI), da Subsecretaria de Patrimônio do Estado, alcançou a maior arrecadação já registrada em um único leilão promovido pela DMI: angariou mais de R$ 15 milhões com a venda de 699 lotes. Realizado de forma on-line entre os dias 22 e 24 de julho, contou com veículos localizados no pátio de Diadema, na Grande São Paulo, e somou ainda mais de mil participantes cadastrados no site do leiloeiro autorizado.

O total arrecadado superou os valores registrados nas edições de 2024 e 2023 — o recorde anterior foi de R$ 11.739.884, alcançado no ano passado. Além disso, obteve o segundo maior ticket médio de arrematação da série histórica: R$ 22.332,86 por lote vendido, ficando atrás apenas do leilão de março de 2024, que atingiu R$ 22.576,70 por lote.

Esses recordes refletem o aprimoramento dos processos e a adoção de práticas estratégicas, como a ampliação do número de veículos disponíveis em um único leilão, o que contribuiu diretamente para o aumento da arrecadação total. Dessa forma, a DMI contribui com as políticas do Fundo Social de São Paulo, que utiliza o recurso para a realização de cursos de capacitação profissional.

A realização dos leilões tornou-se possível após o estabelecimento de um cronograma previsível, resultado do mapeamento e definição de processos conduzidos em parceria com a Subsecretaria de Gestão Corporativa — órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital do Estado (SGGD), que definiu regras gerais para os leilões de veículos oficiais do Governo do Estado.

“Esses resultados reforçam nosso compromisso com a gestão responsável do patrimônio público, a eficiência operacional e a transparência. Seguiremos aprimorando métodos e consolidando boas práticas para gerar valor ao Estado e à sociedade”, afirma Daniel Leão Bonatti, diretor de Mobilidade Interna.

Próximos leilões

Este foi apenas o primeiro leilão de veículos de 2025. Entre agosto e outubro, a DMI realizará mais cinco leilões, nos pátios de Limeira, Santo André, Guarulhos, Suzano e Mauá. Os editais estarão disponíveis em dmi.sp.gov.br e nos sites dos respectivos leiloeiros.

Entre os 634 veículos disponíveis no leilão de Diadema, alguns se destacaram pelo bom estado de conservação, sendo ideais para quem busca adquirir um automóvel ou motocicleta usados, com lance inicial acessível e documentação completa, sem multas ou pendências. É o caso do Uno Mille Fire, ano e modelo 2008, arrematado com lance de R$ 17.400,00 e do Fiat Uno Way 1.3, ano 2019, modelo 2020, arrematado por R$ 38.500,00.

Em Diadema, os carros de bombeiros foram especialmente disputados por colecionadores, alcançando alguns dos lances mais altos do leilão. Por isso, o veículo de maior valor arrecadado foi um caminhão Pierce, ano e modelo 1992, arrematado por R$ 118 mil. Já os 66 veículos classificados como sucata só puderam ser arrematados por empresas previamente cadastradas no Detran.

Para mais informações sobre os leilões de veículos oficiais do Estado de São Paulo, acesse: dmi.sp.gov.br