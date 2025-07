Centros de Integração da Cidadania oferecem 450 vagas em cursos gratuitos e vagas de emprego na Grande SP

A Secretaria da Justiça e Cidadania realiza nesta semana uma série de ações voltadas à empregabilidade por meio dos Centros de Integração da Cidadania (CICs) em São Paulo. Na segunda-feira (28), a unidade Oeste lança o programa “Qualificar para Empregar Juventude”, em parceria com o Senac Lapa e a Fundação Paulistana. O programa oferece 450 vagas em cursos gratuitos nas áreas de marketing, redes sociais, logística e administração. Destinado a jovens a partir de 14 anos, o programa inclui material didático, lanche, certificação e encaminhamento para vagas de trabalho. As aulas acontecerão na Estrada das Taipas, 990 – São Paulo. As inscrições podem ser feitas pelos seguintes links do WhatsApp:

https://chat.whatsapp.com/E1nuSAVzBRl2Re3MGhc6d4

https://chat.whatsapp.com/LTIov219s2A5NEsL4wxEO2

https://chat.whatsapp.com/DH0P9wKFajFAikJ5U73TTh

https://chat.whatsapp.com/LoPfAENWOJT7zayhLua0WD

https://chat.whatsapp.com/FK4kWJBQOO51LRYT2jnfjs

https://chat.whatsapp.com/BUsc4xsz8LU2icq5IyTUsG

https://chat.whatsapp.com/CnCz3TRXK02HkTOGTVxwE9

https://chat.whatsapp.com/Ll7Dw8MnzArFmZf0L72wWW

https://chat.whatsapp.com/ClyQBr89Tx1FQbJWk5zvub

Também na segunda-feira (28), o CIC Grajaú realiza uma ação localizada na Rua Domingos Tarroso, nº 632, das 14h às 16h. A atividade contará com uma palestra sobre métodos contraceptivos, como laqueadura e vasectomia, além da apresentação do equipamento e a importância do exercício da cidadania.

Haverá atendimento para solicitação de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito. Para isso, é necessário apresentar RG; no caso de solicitação de certidão de óbito, é necessário levar a cópia ou o original da certidão. A ação é realizada em parceria com a UBS Jd. Icaraí e da Associação de Moradores do Vila Rubi.

Em Francisco Morato, as ações acontecem nos dias 29, 30 e 31 de julho. No dia 29, das 9h às 12h, a empresa Ad’oro realiza seleção com 50 vagas para Representante de Envios I, com salário de R$ 1.930,00 e benefícios como fretado, refeição, cesta básica e assistência médica. Não exige experiência.

No dia 30, das 14h às 16h, a Nova CV oferece 30 vagas para Auxiliar de Operações, com salários entre R$ 1.518,00 e R$ 1.792,81. É necessário ensino fundamental completo, sem exigência de experiência.

Ainda no dia 30, das 10h às 15h30, a Sodexo realiza seleção com 18 vagas para cozinha em Jundiaí, com salários entre R$ 1.983,20 e R$ 2.354,00. Os cargos exigem ensino fundamental completo e oferecem benefícios como refeição no local, assistência médica e odontológica.

Encerrando a semana, no dia 31, das 9h às 12h, a empresa Potenza oferece 50 vagas para Auxiliar Operacional de Logística. É necessário ter ensino fundamental completo e mais de 18 anos. Não é exigida experiência. O salário é de R$ 1.751,20, com vale-transporte e vale-refeição de R$ 36,05 por dia. As oportunidades são para moradores de Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras, com local de trabalho em Taboão da Serra.

Endereço dos processos seletivos: Rua Tabatinguera, 45 – Centro, Francisco Morato – SP