Franca conquista o título dos Jogos Regionais de Ribeirão Preto

“Não foi surpresa, foi organização”. Assim Mateus Caetano, chefe da delegação de Franca, definiu a campanha vitoriosa do município na 5ª Região Esportiva dos Jogos Regionais, em Ribeirão Preto.

Franca levou a melhor em 20 disputas e acumulou 325 pontos na classificação geral, contra 297 da vice-líder Araraquara. Ribeirão Preto foi o terceiro, com 281 pontos. Ribeirão Preto recebeu 4.397 atletas de 49 municípios.

“Franca vem fazendo um grande trabalho no esporte, especialmente na base, com as equipes sub-21. Nossa comissão técnica já previa esses resultados. A inclusão do basquete 3×3 na programação foi muito boa porque Franca tem tradição na modalidade”, comenta Mateus Caetano. Franca de fato dominou o basquete 3×3 em Ribeirão Preto, vencendo nos dois naipes na categoria livre.

Em sua 67ª edição, os Jogos Regionais contaram com 24 modalidades e duas categorias, sub-21 e livre. As disputas acontecem nas oito regiões esportivas do estado. Os melhores atletas e equipes garantiram vaga nos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, que acontecem entre outubro e novembro.

Veja o top-10 da etapa de Ribeirão Preto:

Franca – 325 pontos

Araraquara – 297 pontos

Ribeirão Preto – 281 pontos

Sertãozinho – 160 pontos

Batatais – 149 pontos

São Joaquim da Barra – 88 pontos

Monte Alto – 57 pontos

Matão – 56 pontos

Guaíra – 50 pontos

Barretos – 48,5 pontos