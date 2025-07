SP abre inscrições para residências artísticas voltadas ao desenvolvimento de longas, séries e minisséries de ficção

Durante as imersões, os participantes terão acesso a consultorias individuais, rodas de conversa e atividades formativas com especialistas brasileiros e estrangeiros, com tradução simultânea ou consecutiva

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, está com inscrições abertas para duas residências artísticas voltadas ao desenvolvimento de projetos de ficção para cinema e televisão. A iniciativa integra o Plano de Desenvolvimento da Indústria Audiovisual Paulista e será realizada entre os dias 9 e 26 de setembro, na cidade de Tremembé, com produção da Saliva Produções Cinematográficas em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte e apoio da Lei Paulo Gustavo. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 4 de agosto pelo site www.editaisapaa.org.br .

Residência Base – Projetos de séries ou minisséries de ficção

Período de inscrição: Até 4 de agosto de 2025 (ou enquanto ainda houver vagas)

Realização: De 19 a 26 de setembro de 2025, em Tremembé

