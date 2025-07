Obras de pavimentação avançam na rodovia 473 entre Teixeirópólis e Urupá; ao todo serão 5 quilômetros de asfalto

Para melhorar a mobilidade e escoamento da produção local, o governo de Rondônia por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) está executando obras de pavimentação em cerca de 2 quilômetros na RO-473, entre o município de Teixeirópolis e Urupá. Ao todo serão 5 quilômetros totalmente pavimentados. Os trabalhos contam com o apoio da terceira Usina de Asfalto de Ji-Paraná, reforçando o compromisso do governo do estado com a eficiência e a descentralização da infraestrutura viária.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, melhorar a rodovia 473 é garantir que os produtores tenham acesso mais rápido e seguro aos grandes centros, gerando emprego e renda. “Cada quilômetro pavimentado representa mais segurança, desenvolvimento e economia para as regiões atendidas,” ressaltou.

Segundo o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, ao todo serão contemplados 5 quilômetros, dois já está recebendo a capa asfáltica, em seguida as equipes darão continuidade no restante. O objetivo é garantir qualidade e durabilidade ao pavimento.

A moradora da 473 está feliz com a chegada do asfalto na porta da sua casa

Quem mais comemora a chegada do asfalto na 473 é a moradora Cleide Nogueira de Almeida, sorriso é o que não falta.“É a felicidade é grande, olha só o asfalto na porta da minha casa, agora posso ficar com as janelas e portas abertas, não vai ter mais tanta poeira, a ida para Teixeirópolis e Urupá vai ficar mais rápida e segura, sem contar com a valorização das terras aqui na redondeza, só gratidão”, afirmou a moradora.

O coordenador da Usina de Asfalto (Cousa), Lucas Albuquerque, e o gerente da Usina de Asfalto de Ji-Paraná, Alexandro Santos, destacou que a atuação integrada entre as unidades tem sido essencial para garantir agilidade e qualidade nas obras. Eles explicaram que toda a logística foi planejada de forma estratégica, otimizando os recursos e assegurando a produção e o transporte da massa asfáltica com rigor técnico. O objetivo, segundo os responsáveis, é entregar um pavimento de alta resistência, mesmo diante de variações climáticas e das exigências do tráfego local.

Fonte

Texto: Antonia lima

Fotos: Vinicius Reis

Secom - Governo de Rondônia