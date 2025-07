“Com a Tabela SUS Paulista, temos condição de atender mais e melhor a população de SP”, diz secretária

A Tabela SUS Paulista atingiu neste mês cerca de R$ 6 bilhões em repasses a Santas Casas e entidades filantrópicas conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de São Paulo. A iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde corrige a defasagem nos valores pagos a essas instituições e fortalece a assistência prestada à população. O repasse alcança 800 instituições, remunerando até cinco vezes mais quando comparado à tabela nacional.

Durante o programa 3, 2, 1 da Agência SP , a secretária executiva de Saúde do Estado de São Paulo, Priscilla Perdicaris, afirmou que a Tabela SUS Paulista tem permitido maior agilidade e produtividade nas cirurgias eletivas. “Historicamente, o estado de São Paulo realizava algo em torno de 700 mil cirurgias eletivas por ano. Com a tabela SUS Paulista, nós já realizamos, do início da nossa gestão de 2023 até março deste ano, 2 milhões e 400 mil cirurgias eletivas. Com a tabela SUS Paulista, nós temos condições de atender mais e melhor a população de São Paulo”, afirma.

Os reajustes são definidos com base em uma análise comparativa entre os valores pagos pelo Ministério da Saúde e os preços praticados no mercado. Como exemplo, o valor do parto normal, fixado em R$ 443,40 na tabela federal, passou a R$ 2.217 no estado, aumento de 400%. Já a colecistectomia (remoção da vesícula biliar), que recebe R$ 996,34 pela tabela nacional, passou a R$ 4.483,53, um acréscimo de 350%.

“A Tabela SUS Paulista é uma inovação no financiamento da saúde no estado de São Paulo. Ela remunera até cinco vezes mais o procedimento faturado pela instituição conveniada do SUS para que aquela instituição consiga ter viabilidade financeira e atenda mais e melhor os nossos pacientes”, reforça a secretária Priscilla Perdicaris.

Mais transparência

O Governo de São Paulo disponibiliza a todo cidadão o acesso a todos os valores pagos, detalhados por instituição filantrópica, referentes à Tabela SUS Paulista, mostrando o compromisso da gestão com a transparência. Para acessar os dados, basta acessar https://nies.saude.sp.gov.br/ses.

A Tabela SUS Paulista é uma iniciativa inédita do Governo de São Paulo, e tem como objetivo aumentar o atendimento na rede pública de saúde e reduzir as filas, por meio do complemento do valor que os hospitais filantrópicos recebem atualmente do Ministério da Saúde pelos procedimentos hospitalares, com possibilidade de as unidades receberem até cinco vezes mais pelo atendimento SUS em comparação à tabela federal.