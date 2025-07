Obras de saneamento básico avançam em Rondônia com foco na saúde e qualidade de vida da população

Transformando vidas com trabalho e investimento: obras de saneamento avançam com mais de R$ 574 milhões aplicados.

Ogoverno de Rondônia, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com recursos do governo federal e contrapartida estadual, está executando um robusto pacote de obras de saneamento básico que ultrapassa R$ 574 milhões. O objetivo é garantir o acesso universal à água tratada e ao esgotamento sanitário, promovendo saúde, dignidade e qualidade de vida à população.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca que desde 2020, a gestão estadual, tem atuado para retomar 100% das obras de saneamento básico, reativando projetos essenciais que estavam há anos paralisados. “Desde então, o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp) tem conduzido projetos com responsabilidade técnica, destravando investimentos e fortalecendo a política pública de saneamento em Rondônia.”

Serviço público em ação: com 70% da obra concluída.

De acordo com o secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos, Elias Rezende, na capital Porto Velho, os investimentos somam mais de R$ 248 milhões, com foco principal na implantação e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, que já conta com cerca de 70% dos serviços executados. Entre as entregas, estão equipamentos já em uso pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd), como os sistemas de captação de água bruta localizados na barragem da Usina de Santo Antônio e a adutora de 1.400 mm de diâmetro.

Na etapa de tratamento, destaca-se a nova Estação de Tratamento de Água (ETA), com capacidade de 1.000 litros por segundo, além de cinco reservatórios de distribuição. Também estão em fase final a ampliação da rede de distribuição de água tratada, com cerca de 500 km de rede, e a execução de 19.894 ligações domiciliares. O projeto ainda inclui a aquisição de equipamentos de monitoramento de vazão e pressão da rede, além de capacitação para as equipes operacionais.

O Distrito de União Bandeirantes, zona rural de Porto Velho, também foi beneficiado. Com investimento de mais de R$ 9 milhões, o Distrito passou a contar com 100% de água tratada, por meio de 950 ligações domiciliares. A medida levou saúde e qualidade de vida a cerca de 30 mil moradores que antes dependiam de poços conhecidos como “amazônicos”.

OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO

Construção da Elevatória em Jaru!

No interior, os investimentos superam R$ 326 milhões e contemplam principalmente os municípios de Ji-Paraná e Jaru, com obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água e estação de tratamento de esgoto.

Em Jaru, as obras já foram concluídas e entregues. Os serviços incluíram:

Execução de mais de 101 km de rede coletora;

Instalação de 9.359 ligações prediais e 962 ligações intradomiciliares;

Construção de duas estações elevatórias, duas linhas de recalque e uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), em uma área de 172.500 m², com lagoas anaeróbias e facultativas;

Implantação de emissário com vazão média de 174,07 litros por segundo.

Em Ji-Paraná, as obras seguem avançando. Já estão parcialmente concluídas a nova Estação de Tratamento de Água (com capacidade de 120 l/s), os sistemas de reservação e a ampliação da malha de distribuição, com mais de 20 km de rede e 692 ligações domiciliares executadas.

As oito lagoas de tratamento de esgoto em Ji-Paraná estão sendo executada em uma área de 50 hectares

No eixo de esgotamento sanitário, cerca de 80% da linha de recalque e da nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) já foram concluídos. Também está em andamento a implantação de 227 km de rede coletora e 17.147 ligações domiciliares.

Com a conclusão das oito lagoas de tratamento na ETE, o sistema passará a desempenhar um papel essencial na destinação adequada dos efluentes, contribuindo para a preservação ambiental e a melhoria da qualidade da água na região.

AVANÇOS COM O NOVO PAC

Com foco na continuidade dos avanços e no cumprimento das metas do Novo Marco Legal do Saneamento. o governo de Rondônia garantiu a inclusão de novos projetos no Novo PAC. Entre os contemplados estão os distritos de Calama e Extrema, que receberão mais de R$ 12 milhões para ampliação dos sistemas de abastecimento de água. Já o município de Guajará-Mirim será beneficiado com mais de R$ 83 milhões em obras voltadas tanto para o fornecimento de água quanto para a implantação de redes de esgoto. No total, os novos projetos somam R$ 95,5 milhões em investimentos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as obras reafirmam o compromisso da gestão em proporcionar saúde e qualidade de vida à população. “Quando falamos em avanço das obras de saneamento básico, falamos em priorizar o bem-estar dos cidadãos, garantindo o direito à saúde”

Além disso, está em andamento um estudo de modelagem para viabilizar a concessão dos serviços de saneamento à iniciativa privada em regiões previamente definidas. O objetivo é atrair novos investimentos, garantir escala operacional e acelerar a universalização dos serviços.

Fonte

Texto: Bruna Farias

Fotos: Bruno Motoyama e Leandro Borges

Secom - Governo de Rondônia