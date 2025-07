Defesa Civil alerta para risco de queimadas florestais no noroeste paulista

Nos próximos dias, as cidades que integram as regiões de Ribeirão Preto, Barretos, Presidente Prudente, Araçatuba e Franca entrarão em nível de emergência para incêndios. Foto: Divulgação/Governo de SP

O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil estadual (CGE) alerta para risco elevado de incêndios florestais até o próximo domingo (27), nos municípios localizados no noroeste paulista. Cidades que integram as regiões de Ribeirão Preto, Barretos, Presidente Prudente, Araçatuba e Franca entrarão em nível de emergência nos próximos dias, índice máximo de risco, segundo indicado pelo Mapa de Risco de Incêndio da Defesa Civil.

A baixa umidade do ar e a ausência de chuva — há 50 dias não chove significativamente na região, a última vez foi no início de junho — agravam as condições e elevam o risco para incêndios. Embora na próxima sexta-feira (25), haja previsão da passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo, os efeitos não serão sentidos no interior do estado.

O risco de incêndio aumenta nos próximos dias no noroeste paulista. Foto: Reprodução/Defesa Civil

Segundo o Mapa de Risco de Incêndio, a condição só deve melhorar a partir da próxima segunda-feira (28), quando as regiões sairão do nível de emergência. Isso ocorrerá em razão da ligeira elevação da umidade relativa do ar, impulsionada por ventos mais úmidos oriundos do litoral, o que contribuirá para a redução da temperatura e melhora da qualidade do ar.

Com o alerta de queimadas, a Defesa Civil orienta a população a redobrar os cuidados e evitar qualquer tipo de atividade que possa provocar fogo, como queima de lixo, uso de fogo para limpeza de terrenos ou bitucas de cigarro jogadas em áreas de vegetação. Essas práticas, além de ilegais, colocam em risco a vida de pessoas e animais, comprometem a qualidade do ar e podem causar prejuízos irreversíveis ao meio ambiente.

A Defesa Civil mantém o monitoramento constante das condições meteorológicas e reforça que, diante de qualquer foco de incêndio, a população acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.

Operação SP Sem Fogo

Criada em 2023, a Operação SP Sem Fogo já entregou 348 veículos a municípios prioritários, além de kits de combate a incêndios. Em 2025, serão contratadas aeronaves também para monitoramento e adquiridos, pela primeira vez, 20 caminhões-pipa.

A Operação SP Sem Fogo é uma parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Segurança Pública e Defesa Civil do Estado. Além disso, conta com iniciativas e investimentos do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Ambiental, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), além da própria Semil e de suas vinculadas: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Fundação Florestal (FF).

Para cumprir seus objetivos, a Operação São Paulo Sem Fogo desenvolve uma série de atividades de forma permanente ao longo do ano, divididas em fases (verde, amarela e vermelha), conforme as necessidades e priorizações de cada período.