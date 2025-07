SP promove o Guia das Padarias durante a 30ª edição de feira do setor na capital

Os paulistas lideram o consumo de pães no Brasil, com 38,51% da preferência nacional, segundo pesquisa da VR. O estado concentra o maior número de padarias do país: são aproximadamente 18 mil estabelecimentos – 300 deles estão catalogados no Guia das Padarias , publicação da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP).

Até dia 25 de julho, acontece a 30ª edição da Feira de Panificação e Confeitaria da América Latina (Fipan), no Expo Center Norte, na zona norte da capital. Promovida pelo Sampapão, a feira reúne mais de 59 mil profissionais do setor e cerca de 450 expositores, com 1.500 marcas espalhadas por quatro pavilhões. Além de equipamentos e novidades do setor, o evento celebra o impacto econômico e cultural da panificação no Brasil, que movimenta cerca de R$ 15 bilhões por ano.

Veja aqui o guia



O secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, esteve na abertura da feira e destacou as ações da pasta e sobre o Guia. “Estamos na segunda edição desta publicação que traduz uma paixão inquestionável do nosso povo. Um patrimônio gastronômico. Reunimos 300 padarias de diferentes regiões do estado, acrescentamos informações sobre acessibilidade, atendimento em idiomas diversos, práticas sustentáveis e ações de inclusão social”, pontuou.



Responsável pela Fipan e presidente do Sampapão, Rui Manuel Rodrigues Gonçalves, mostrou otimismo com a expressiva participação do público e profissionais do setor no evento. E ressaltou: “Estamos na 30ª edição que se traduz em um marco histórico, para comprovar a importância da cadeia produtiva da panificação, além da geração de grandes ofertas de negócios”.



No estande da Setur-SP dentro da feira, o público pode conferir atrações gastronômicas, aulas-show e degustações com produtores do programa Sabor de SP, como o Sítio Olho D’Água (café), Fazenda Atalaia (queijos), De Paula Charcuterie (charcutaria) e PottoP (antepastos e geleias). No primeiro dia, o destaque ficou por conta da aula-show do padeiro Renan Botelho, da Padaria Estado Luso, que conquistou o público com seus pães artesanais.



Ao longo da programação, padarias presentes no Guia também participam de atividades interativas com o público, oferecendo experiências que unem turismo, gastronomia e afeto.



A Fipan segue até sexta-feira (25), com uma programação intensa e deliciosa. E para os apaixonados por padarias, o Guia das Padarias do Estado de São Paulo é um convite a explorar o estado por meio de seus pães, balcões e histórias.



Serviço

O que: 30ª Fipan

Quando: 22 a 25 de julho

Horário: das 13 às 21h

Local: Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, capital.