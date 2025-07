Distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho, recebe última edição de julho do programa Rondônia Cidadã

Foram realizados mais de dois mil atendimentos no distrito de Santana do Guaporé

Oprograma estadualRondônia Cidadãrealizou 2.439 atendimentos, nos dias 19 e 20 de julho, no distrito de Santana do Guaporé, em São Miguel do Guaporé. A próxima edição do programa, desenvolvido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), será no distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho, entre os dias 26 e 27 de julho.

ORondônia Cidadãconta com a parceria de outros órgãos, tais como Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO) e Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO). Com a emissão de documentos, assistência jurídica gratuita e atendimentos de saúde, o programa tem levado cidadania para todos os municípios do estado e seus distritos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação é fundamental para que todos os rondonienses tenham acesso às políticas públicas estaduais. “O programa fortalece a cidadania, proporcionando de forma prática e rápida acesso a serviços básicos à população”, ressaltou.

A secretária da Seas, Luana Rocha, salientou que oRondônia Cidadãé a expressão do compromisso do governo do estado com a dignidade humana. “Levar serviços essenciais a quem mais precisa, especialmente nas regiões mais distantes, é garantir que nenhum cidadão fique para trás.”

PROGRAMAÇÃO

Local:E.E.E.F.M César Freitas Cassol (Avenida dos Imigrantes, Bairro Centro, Distrito União Bandeirantes)

Sábado:26/7, das 8h às 16h

Domingo:27/7, das 8h às 12h

Fonte

Texto: Camila Rodrigues

Fotos: Ane Regina

Secom - Governo de Rondônia