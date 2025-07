Serviço de Emplacamento Digital já está disponível no site do Detran-RO

Já está disponível o novo serviço que vai facilitar o emplacamento de novos veículos em Rondônia. Lançado pelo governo do estado, o Emplacamento Digital permite aos proprietários de veículos novos iniciarem o processo de primeiro emplacamento de forma totalmente online. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), responsável pela plataforma, disponibiliza o novo recurso tecnológico através da sua Central de Serviços .

O Emplacamento Digital facilita o processo do primeiro emplacamento, possibilitando ao usuário a vantagem de realizar as etapas pela internet, sem a necessidade de ir até uma unidade do Detran-RO. Dentro da plataforma, é possível fazer o envio de documentos, pagamento de taxas e acompanhamento do andamento do processo, até a etapa final de fixação da placa.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ferramenta é mais uma ação de transformação digital nos atendimentos públicos, tornando os serviços mais acessíveis. “O Emplacamento Digital reduz o tempo de espera e oferece comodidade e eficiência aos cidadãos”, salientou.

De acordo com o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, o novo serviço faz parte do esforço contínuo da gestão para modernizar e digitalizar processos. “O Detran de Rondônia vem passando por uma transformação digital e agora desenvolvemos essa tecnologia que permite fazer o serviço do primeiro emplacamento na hora, resolvendo tudo pelo celular ou computador em questão de minutos. Nós somos o quinto do Brasil a oferecer esse serviço, que traz praticidade e economicidade à população”, afirmou.

O Emplacamento Digital está disponível na Central de Serviços do Detran-RO

COMO UTILIZAR O SISTEMA

O primeiro passo é acessar o site do Detran-RO ( www.detran.ro.gov.br ) e clicar na opção Central de Serviços . Dentro da parte de “Serviços e Consultas Restritas” procurar por “Veículos” e clicar em “Consulte aqui”.

Caso o usuário não tenha senha de acesso, basta realizar o cadastro através dos dados pessoais. Para quem já é cadastrado, basta entrar com login e senha.

Depois de ter feito o login dentro da Central de Serviços, dentro da área denominada “Home” será necessário clicar na opção “Primeiro Emplacamento”.

É importante ler com atenção as instruções que aparecem na tela antes de clicar em prosseguir. Para dar início ao serviço, será necessário ter digitalizado um documento válido com foto, comprovante de endereço, nota fiscal faturada na concessionária e nota fiscal de fábrica para anexar ao processo.

O próximo passo será informar a numeração da Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela concessionária e do chassi do veículo, preencher as informações pessoais, gerar as taxas e aguardar a compensação de pagamento, para então levar o veículo até a estampadora e finalizar o emplacamento. No sistema, o usuário ainda tem a opção de escolher a numeração da placa, com um custo diferenciado pelo serviço.

PRAZOS

O prazo para conclusão do processo depende da compensação de pagamento das Taxas de Emplacamento, do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) e da taxa de Bombeiros no caso de automóveis. Se optar pelo pagamento na modalidade pix, em torno de 15 minutos o processo avança para a fase de Estampagem de Placa Mercosul, em que o proprietário leva o veículo até a estampadora da placa.

Serviço do Emplacamento Digital foi apresentado à imprensa na quinta-feira (17)

VEÍCULOS QUE SE ENQUADRAM

Podem utilizar o serviço do Emplacamento Digital em Rondônia, usuários com novos veículos que se enquadrem nas seguintes situações:

Veículos do tipo automóvel, caminhonete, caminhoneta e motocicletas, com Nota Fiscal faturada em até 30 dias;

Faturamento realizado em concessionária sediada no Estado de Rondônia;

Destinatário Pessoa Física;

Categoria Particular.

ATENDIMENTO PRESENCIAL

Veículos enquadrados nos casos abaixo, necessitam do atendimento presencial para o primeiro emplacamento:

Faturamento direto de fábrica para o consumidor final;

Veículos destinados para Pessoas com Deficiência (PcD);

Táxi;

Locadoras;

Produtor Rural;

Test Drive;

Veículos acima de 3.500 kg de Peso Bruto Total.

Nesses casos, o proprietário do veículo pode procurar qualquer unidade do Detran-RO.

