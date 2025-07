Potencial da cultivar banana BRS Terra-anã é evidenciado em Dia de Campo em Machadinho d’Oeste

Evento evidenciou a diversificação da produção e geração de novas fontes de renda para as famílias do campo

Com a participação de mais de 300 pessoas entre produtores, técnicos, estudantes e autoridades, Machadinho d’Oeste sediou, no dia 18 de julho, o 1º Dia de Campo sobre Banana BRS Terra-anã. O evento foi realizado pelo governo de Rondônia, por meio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO) no Sítio Capixaba, de propriedade do agricultor Marloni Roberto de Faria, e destacou o potencial da cultivar desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

A banana BRS Terra-anã é uma cultivar de menor porte que se destaca pela resistência a doenças como o Mal-do-Panamá e a Sigatoka Negra, reduzindo o uso de defensivos e os custos de produção. Segundo a Embrapa, o fruto pode ser consumido frito, em forma de purê ou agregar outros pratos gastronômicos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ações como esta são muito importantes para o fortalecimento da agricultura familiar. “O governo do estado tem atuado de forma integrada para levar conhecimento, tecnologia e apoio direto ao produtor rural. Eventos como esse mostram que a união entre pesquisa, extensão e políticas públicas podem transformar realidades no campo”, evidenciou.

DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO

O gerente local da Emater-RO, Alessandro Pedrali, destacou que o objetivo do dia de campo foi apresentar uma tecnologia que poderá vir a ser mais uma alternativa de renda aos agricultores. A ideia é diversificar a produção e gerar novas fontes de renda para as famílias do campo.

Com a banana BRS Terra-anã o agricultor reduz o uso de defensivos agrícolas e os custos com a produção

O agricultor Marloni Roberto de Faria, demonstrou satisfação com os resultados que vem obtendo com o plantio dessa variedade de banana e ficou feliz em ver tanto interesse no seu plantio. “Fiquei muito feliz em ver tanta gente interessada que já estamos pensando no próximo evento”, disse.

PARCERIA

O 1º Dia de Campo sobre Banana BRS Terra-anã contou ainda com o apoio de parceiros, como a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), a Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Prefeitura de Machadinho d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, e a Câmara de Vereadores.

A união das instituições com a pesquisa e a extensão reforça o comprometimento do governo de Rondônia com o desenvolvimento sustentável e a valorização da agricultura familiar, promovendo mais oportunidades, renda e qualidade de vida para as famílias do meio rural.

