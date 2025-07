Audiências públicas do PDES 2030 fortalecem participação popular nas 10 regiões de Planejamento de Rondônia

As audiências presenciais são oportunidades para que a população de todas as regiões contribua com propostas, ideias e sugestões para o planejamento de longo prazo do estado

Com o objetivo de revisar as diretrizes estratégicas para o futuro do estado, o governo de Rondônia está promovendo audiências públicas em todas as 10 regiões de Planejamento para a atualização do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável (PDES 2030). O ciclo de encontros, de iniciativa da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), teve início no dia 16 de julho e segue até o fim do mês, chegando nesta quarta-feira (23) à regional de Ouro Preto do Oeste.

As audiências presenciais são oportunidades para que a população de todas as regiões contribua com propostas, ideias e sugestões para o planejamento de longo prazo do estado. A ação fortalece o compromisso do governo de Rondônia com a construção participativa de políticas públicas e com a consolidação de um modelo de desenvolvimento sustentável, inclusivo e alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o PDES é o plano direcionador que organiza as ações do estado a partir das necessidades da população. “Ouvir cada regional é fundamental para garantir que o planejamento seja coerente com a realidade de cada território”, evidenciou.

Cada audiência é dividida em dois momentos: a abertura institucional, com apresentação contextual do PDES, e a fase participativa, com salas temáticas, onde representantes da sociedade civil, setor produtivo, academia e gestão pública discutem ações para áreas como saúde, educação, segurança, meio ambiente, infraestrutura, assistência social e inovação.

Cada audiência é dividida em dois momentos: a abertura institucional, com apresentação contextual do PDES, e a fase participativa, com salas temáticas

De acordo com a secretária da Sepog, Beatriz Basílio Mendes, o processo de atualização do plano reforça o papel da escuta ativa como ferramenta de gestão pública. “Estamos construindo um plano com base em dados técnicos, mas principalmente com base na escuta da população. É um momento importante para garantir que as decisões de hoje reflitam os sonhos e necessidades das próximas gerações”, afirmou.

PROGRAMAÇÃO

Até o momento, as audiências foram realizadas nas cidades de Vilhena, Rolim de Moura, Cacoal, Ji-Paraná e São Francisco do Guaporé, contemplando os seguintes municípios:

Vilhena (16/7): Cabixi, Corumbiara, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Pimenteiras do Oeste e Vilhena;

Rolim de Moura (17/7): Castanheiras, Alto Alegre dos Parecis, Alta Floresta d’Oeste, Santa Luzia d’Oeste, Nova Brasilândia d’Oeste e Rolim de Moura;

Cacoal (18/7): Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Ministro Andreazza, Primavera de Rondônia, São Felipe d’Oeste, Parecis e Cacoal;

Ji-Paraná (21/7): Presidente Médici, Alvorada do Oeste, Urupá, Teixeirópolis e Ji-Paraná;

São Francisco do Guaporé (22/7): São Francisco do Guaporé, Costa Marques, Seringueiras e São Miguel do Guaporé.

Nesta quarta-feira (23), o evento acontece em Ouro Preto do Oeste, com participação também dos municípios de Nova União, Mirante da Serra e Vale do Paraíso. A próxima audiência acontecerá em Jaru (24/7); seguida por Ariquemes (25/7); Guajará-Mirim (29/7) e Porto Velho (31/7), fechando o ciclo de escutas em todas as regiões do estado.

PARTICIPAÇÃO POPULAR

Até o momento, as audiências foram realizadas nas cidades de Vilhena, Rolim de Moura, Cacoal, Ji-Paraná e São Francisco do Guaporé

Além da mobilização presencial, a Sepog também disponibilizou um formulário online para que cidadãos de qualquer parte de Rondônia possam enviar suas contribuições.

As informações reunidas durante todo o processo vão subsidiar a reformulação do PDES 2030, documento que orientará as principais decisões do estado nos próximos anos, incluindo os planos orçamentários e estratégicos.

Segundo o diretor de Gestão Estratégica e Políticas Públicas da Sepog, Douglas Vieira, “trata-se de um momento histórico para Rondônia, em que o futuro está sendo construído com base na escuta ampla da sociedade. É isso que dá legitimidade ao plano e torna as políticas públicas mais eficientes”, frisou.

O resultado desse processo será um PDES mais moderno, conectado aos desafios globais e atento às especificidades de cada território rondoniense. A participação da população é o que garante que Rondônia cresça com equilíbrio, justiça social e responsabilidade ambiental.

Fonte

Texto: Maria Luiza Amorim

Fotos: Angélica Nunes e Maria Luiza Amorim

Secom - Governo de Rondônia