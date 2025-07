Junina Tradição celebra as raízes culturais no Arraial Flor do Maracujá 2025

O grupo é composto por 30 pares de brincantes, além de uma diretoria com 10 integrantes Com um público majoritariamente jovem, a Junina Tradição segue firme como um projeto que une cultura, juventude e comunidade. Este ano, o grupo é composto por 30 pares de brincantes, além de uma diretoria com 10 integrantes e uma coordenação formada por outras 15 pessoas, que atuam de forma voluntária na organização. Os ensaios são realizados de segunda a sexta-feira, das 22h30 às 00h, na Escola Manoel Aparício, no Bairro Cidade Nova, mesmo local onde a quadrilha nasceu e mantém suas raízes vivas. O secretário da Sejucel, Paulo Higo, ressaltou que “a Junina Tradição representa com excelência o espírito do Flor do Maracujá, juventude, inclusão, arte e identidade regional. Ver um grupo tão engajado, que nasceu na comunidade e hoje emociona multidões, é motivo de orgulho para todos nós que acreditamos no poder transformador da cultura popular.” Fonte

Texto: Paulo Amorim

Fotos: Frank Nery

Secom - Governo de Rondônia