Concurso Moda Inclusiva: veja data do desfile de finalistas e os prêmios

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência segue com os preparativos para a etapa final do Concurso Moda Inclusiva – Edição 2024/2025. O evento, que celebra a criatividade, a acessibilidade e a inclusão na moda, terá sua fase final em um desfile marcado para o dia 11 de agosto de 2025. O local escolhido para o evento é a Pinacoteca de São Paulo, localizada na Luz, centro de São Paulo.

A edição deste ano foi marcada por uma grande adesão de estudantes, estilistas e profissionais da moda de diversas regiões do país. Os critérios de seleção, estabelecidos via edital, incluíram inovação, criatividade, adequação ao tipo de deficiência e selecionada, capacidade de produção em larga escala, entre outros requisitos. Após um rigoroso processo de seleção de projetos, 20 finalistas foram escolhidos para apresentar suas criações no desfile.

Em retificação à lista de finalistas divulgada em 1º de julho, a SEDPcD comunica que a participante Carla Arcanjo Lima desistiu da competição por motivos pessoais. Em seu lugar, assumirá a vaga a suplente Mariane Almeida Maciel, da cidade de Piracicaba (SP), que se juntará aos demais finalistas na disputa pela premiação.

Confira as premiações:

1º Lugar – R$ 8.000,00 + Kit profissional completo:

Máquina Overlock OV-2000

Máquina industrial de Costura Reta Direct Drive MAQI Q1

Curso básico de Operação e Cuidados Preventivos na Máquina MAQI Q1

Curso “Moda Inclusiva: Como entender os processos de produção de uma marca adaptada. Crie roupas com propósito e inclusão!”

Kit diverso com tesoura, agulhas, linhas e outros itens essenciais

Kit de linhas com bolsa personalizada

Participação no Brasil Eco Fashion Week

2º Lugar – R$ 6.000,00 + Kit avançado de costura:

Máquina Reta JX-A6000G com parada de agulha e motor Direct Drive industrial

Máquina Premium Plus JX-11000

Curso Moda Inclusiva

Kit diverso com tesoura, agulhas, linhas e outros itens essenciais

Kit de linhas com bolsa personalizada

Participação no Brasil Eco Fashion Week

3º Lugar – R$ 3.000,00 + kit iniciante para empreendedores criativos:

Máquina Doméstica JX-4035 (Genius), ideal para pequenos ateliês e iniciantes

Curso Moda Inclusiva

Kit diverso com tesoura, agulhas, linhas e outros itens essenciais

Kit de linhas com bolsa personalizada

Participação no Brasil Eco Fashion Week

Serviço: Desfile do Concurso Moda Inclusiva

Data: 11 de agosto de 2025

Horário: a partir das 18h

Local: Pinacoteca de São Paulo

Endereço: Praça da Luz, 2 – Luz, São Paulo – SP