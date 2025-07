Online e gratuito: últimos dias para se inscrever no curso de telemarketing do Qualifica SP

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE), por meio do programa Qualifica SP, convoca para a última semana de inscrições do curso gratuito e remoto de Operador de Telemarketing, com 1.020 vagas . As inscrições devem ser feitas até domingo (27 de julho) no site www.qualificasp.sp.gov.br .

Programado para começar em 4 de agosto, o curso tem 60 horas de duração e será oferecido de forma remota com aulas síncronas (ao vivo). Disponível em três turnos (manhã, tarde e noite), com 34 turmas, no total de mais de 1 mil vagas para todos os interessados.

O curso de Operador de Telemarketing é voltado à qualificação profissional para atendimento ativo e receptivo, com ênfase em comunicação eficiente, respeito à legislação e foco em empregabilidade. As aulas serão ministradas por profissionais do Centro Paula Souza, instituição executora da oferta.

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas pelo site do programa até 27 de julho. Podem participar candidatos alfabetizados, domiciliados no estado de São Paulo e com idade compatível com a modalidade escolhida.

As vagas são limitadas. Caso o número de inscritos ultrapasse a quantidade disponível, o programa prioriza candidatos com baixa renda, pessoas desempregadas, com deficiência e jovens menores de idade.

Serviço

Curso gratuito de Operador de Telemarketing – Qualifica SP

Carga horária: 60 horas

Formato: Remoto (aulas ao vivo)

Inscrições: até 27 de julho

Início das aulas: 4 de agosto

Site: www.qualificasp.sp.gov.br