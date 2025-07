Ações educativas direcionadas a condutores de carros e motos são intensificadas em julho

Com foco no dia do motorista e motociclista, as atividades de educação serão intensificadas com o propósito de reduzir os sinistros e mortes no trânsito

Com foco no dia do motorista, comemorado em 25 de julho e do motociclista no dia 27, personagens que desempenham papel importante na sociedade, os condutores são homenageados neste mês, período para valorizar e reconhecer essas duas relevantes categorias. Além da celebração, as datas também servem para conscientizar sobre a importância da direção segura e do respeito às leis de trânsito. Por isso, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) organizou uma série de ações educativas para serem executadas ao longo do mês.

As atividades serão intensificadas pela Escola Pública de Trânsito (EPTran), na semana de 25 a 31 de julho, com o propósito de reduzir os sinistros e mortes no trânsito. As atividades vão abordar os perigos da velocidade e da pressa ao conduzir veículos, em especial no período de férias escolares, buscando o fortalecimento da cultura do respeito às normas do trânsito e o incentivo a uma condução mais tranquila e segura.

EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Alinhado ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS), o Detran-RO tem como meta principal a redução de pelo menos 50% no índice de mortes no trânsito por grupos de habitantes, comparado aos dados de 2020 até 2030.

De acordo com o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, reduzir o número de mortes no trânsito é a principal missão. “Por isso, vamos manter as fiscalizações, mas também avançar na promoção da educação para o trânsito, com a implementação de ações contínuas nas escolas e campanhas educativas permanentes em todos os municípios”, enfatizou.

VIAJANDO NAS FÉRIAS

Por ser um período de férias escolares, o mês de julho também terá intensificação de abordagens direcionadas para a temática ‘Viajando nas Férias’.

As ações contemplam dicas de segurança no trânsito, como:

Revisão veicular;

Uso correto dos equipamentos de segurança;

Atenção ao volante sem o uso de dispositivos móveis;

Cuidado com objetos soltos dentro do veículo, como: sacolas, pequenas malas, entre outros que em caso de sinistros podem provocar ferimentos sérios nos ocupantes;

Limites de velocidade;

Normas de circulação e conduta; e

Riscos da interação entre direção, bebidas alcoólicas e substâncias psicoativas.

Segundo o coordenador das ações educativas da EPTran, Joe Araújo dos Santos, também faz parte da estratégia de divulgação junto aos condutores, o repouso antes de iniciar uma viagem e também pausas durante o percurso, se for viagem longa. “O sono é uma necessidade biológica fundamental para a vida. Ele influencia o desempenho físico e mental. Por isso, a prevenção da fadiga é essencial para manter a atenção ao volante, sobretudo aos motoristas que atuam de forma remunerada”, explicou.

Fonte

Texto: Geovani Berno

Fotos: Geovani Berno e João Muniz

Secom - Governo de Rondônia