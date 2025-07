Novo sistema de abastecimento levará água a 200 mil moradores na região de Campinas

Projeto envolve a construção de uma estação elevatória de água bruta, com capacidade para transportar até 400 litros por segundo. Foto: Igor do Vale/Governo do Estado de SP

O governador Tarcísio de Freitas acompanhou, nesta terça-feira (22), o início das obras de construção de um novo sistema da Sabesp que vai transportar mais água para os municípios de Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista, na região de Campinas. Com investimento superior a R$ 170 milhões, o projeto vai instalar tubulações e uma estação de bombeamento para levar água da represa Paiva Castro, em Franco da Rocha, até a estação de tratamento de água que atende as duas cidades.

A iniciativa vai aumentar a segurança hídrica das duas cidades, especialmente no período seco, e vai garantir aumento na oferta de água para tratamento na época de poucas chuvas, quando a captação atual no Rio Jundiaí fica prejudicada pelo baixo nível do curso d’água. Também vai gerar empregos e contribuir para o desenvolvimento econômico da região ao assegurar água de qualidade para a indústria e o comércio. A obra beneficiará mais de 200 mil pessoas.

Foto: Reprodução/Secom SP

“Hoje damos o pontapé neste grande empreendimento, que vai transformar a região. Em determinadas épocas do ano, faltava vazão para atender a Campo Limpo e Várzea Paulista. Esse projeto vai enfrentar esse problema, levando água e dignidade, porque é o que a Sabesp sabe fazer. Estamos falando de dobrar nossa capacidade de produção de água bruta, um investimento que vai se materializar muito rapidamente para garantir a resiliência do nosso estado”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Com conclusão prevista para 2027, o projeto envolve a construção de uma estação elevatória de água bruta, com capacidade para transportar até 400 litros por segundo. Para viabilizar o transporte, serão instalados mais de 25 quilômetros de adutoras, tubulações que percorrerão os municípios de Atibaia, Campo Limpo Paulista, Franco da Rocha e Francisco Morato. A captação será feita na Barragem Paiva Castro, localizada em Franco da Rocha, na Serra da Cantareira, e a água será transportada até a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Campo Limpo Paulista – responsável também pelo abastecimento de Várzea Paulista.

“Essa obra é muito representativa em relação à segurança hídrica e à integração dos municípios e da região. Vamos pegar 400 litros por segundo da Barreira Paiva Castro para trazer ao sistema de Campo Limpa Paulista, também integrado à Várzea Paulista, de forma a ajudar inclusive o Rio Jundiaí. Essa é a beleza do saneamento”, ressaltou a secretária de Estado do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

“As obras vão acompanhar o crescimento populacional e impulsionar o progresso da região. Nosso compromisso é levar saúde, dignidade e qualidade de vida a todos os paulistas”, afirmou Roberval Tavares, diretor de Engenharia e Inovação da Sabesp.

A Sabesp, por meio do projeto de universalização, vai ampliar o acesso à água potável e ao saneamento básico para a população dos 377 municípios atendidos pela Companhia. Seu compromisso é antecipar em quatro anos as metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento (de 2033 para 2029), proporcionando qualidade de vida, saúde e desenvolvimento sustentável para milhões de pessoas enquanto preserva os recursos naturais para as futuras gerações. Serão investidos mais de R$ 70 bilhões, conforme anunciado pela Companhia em 2024.