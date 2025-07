CULTSP PRO: Governo de SP oferece 642 vagas gratuitas em 31 cursos para quem trabalha na cultura

O Governo de São Paulo está com inscrições abertas no maior programa de qualificação para os setores culturais e criativos do país, o CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura. São 642 vagas gratuitas em 31 formações ligadas à cadeia produtiva da cultura.

A iniciativa é promovida pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerida pelo IDG – Instituto de Desenvolvimento e Gestão. As inscrições seguem até 31 de julho pelo site do programa e são destinadas a maiores de 16 anos.

“O CULTSP PRO foi criado para reconhecer e valorizar quem faz a cultura acontecer nos bastidores. Com formações alinhadas às demandas reais do setor, estamos ampliando as oportunidades para quem quer se profissionalizar, atuar com mais preparo e encontrar novos caminhos dentro da economia criativa em todo o estado de São Paulo”, destaca Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

As atividades formativas serão realizadas nas cidades de Araraquara, Bauru, Campinas, Jundiaí, Limeira, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo, São Sebastião e Votuporanga. A oferta contempla temas variados e públicos diversos, como Técnicas de Penteados Cênicos em Perucas e Cabelos Naturais, Escrita de Conteúdo Gastronômico, Criação de Jogos de RPG, Realização e Prática de Documentário, Aproveitamento de Alimentos, Patrimônio Cultural Funerário – História, Preservação e Educação Patrimonial, Composição de Projetos Audiovisuais, entre outros.

Serviço

Inscrições até 31 de julho pelo site do CULTSP PRO

Para participar, é preciso ter mais de 16 anos. Mais informações pelo e-mail [email protected].

Distribuição dos cursos

Na capital: 12 cursos presenciais em três locais (Edifício Oswald de Andrade, Museu A Casa do Objeto Brasileiro e Laboratório de Roupas)

Online: 2 cursos

Região do ABC: 4 cursos, sendo 2 em Santo André, 1 em São Caetano do Sul e 1 em São Bernardo

Região de Araraquara: 3 cursos na cidade de Araraquara

Região de Bauru: 1 curso na cidade de Bauru

Região de Campinas: 5 cursos, sendo 2 em Jundiaí, 2 em Campinas e 1 em Limeira

Região de São José do Rio Preto: 3 cursos em Votuporanga

Região de São José dos Campos: 1 curso em São Sebastião



Sobre o CULTSP PRO

O CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura é um programa voltado à formação e qualificação do setor cultural e criativo no Brasil. Dividido em seis escolas temáticas, o CULTSP PRO oferece formações alinhadas às diferentes áreas da cultura e economia criativa. As escolas abrangem desde artes cênicas, produção musical e cenografia até curadoria, gestão de museus, audiovisual, games, design gráfico, fotografia, gastronomia, moda sustentável e empreendedorismo cultural. O Programa Qualificação em Artes: Dança e Teatro também integra a iniciativa, com foco no fortalecimento de grupos artísticos e valorização das culturas regionais.

Desde seu lançamento, em outubro de 2024, o programa já ofertou mais de 180 cursos, distribuídos em 260 turmas na capital e em todas as regiões administrativas do Estado. Apenas no ano passado, foram cerca de 2,5 mil alunos matriculados e mais de 10,6 mil participantes em palestras e masterclasses. Em 2025, já são aproximadamente 3,5 mil alunos matriculados, considerando o primeiro quadrimestre (janeiro a abril) e o início do segundo, iniciado em maio.

Além disso, foram mais de 2,6 mil participantes em palestras e masterclasses no recorte do primeiro quadrimestre. A previsão é chegarmos até o final do ano com mais de 5 mil alunos matriculados e mais de 17 mil participantes em palestras e masterclasses.