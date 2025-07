Governo de SP estrutura pacote de ações para fortalecimento do circo no estado

Entrada do Mundo do Circo SP. Crédito: Adriano Escanhuela

O setor circense ganha protagonismo em São Paulo com uma nova política pública voltada à profissionalização de companhias, incentivo à circulação de espetáculos e reconhecimento de artistas e técnicos. O Governo de SP, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, anuncia um conjunto de ações articuladas que inclui o programa Pró-Circo, a retomada do Troféu Picadeiro e a realização da 18ª edição do Festival de Circo SP, em Piracicaba. As iniciativas têm gestão e produção da Associação Paulista Amigos da Arte (APAA).