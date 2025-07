Guia de sustentabilidade da USP propõe diretrizes práticas para organizadores de corrida de rua

As corridas de rua têm ganhado destaque como uma forma popular de atividade física e lazer nas cidades brasileiras, com um número crescente de eventos e participantes em todo o país, movimentando a economia local e promovendo o bem-estar social. No entanto, sua realização também envolve uma série de impactos que precisam ser compreendidos e gerenciados, e ainda assim, a sustentabilidade ocupa um lugar secundário no planejamento.

Para auxiliar nessa questão, foi lançado o Guia de Sustentabilidade para Corridas de Rua, baseado em boas práticas internacionais e certificações adaptadas ao contexto brasileiro, além do estudo de dezenas de relatórios de sustentabilidade de eventos e empresas e entrevistas com profissionais de empresas brasileiras do setor. Elaborado por alunos da Escola Politécnica (Poli) da USP, tem autoria de Antonio Simões, Giovanna Fontana Pimentel, João Lacaz Machado e Juliana Siqueira-Gay. O acesso ao download gratuito está disponível neste link .

“Em geral, no contexto brasileiro, as práticas sustentáveis são tratadas como ações isoladas ou suplementares, sem conexão com o planejamento estratégico do evento. Faltam diretrizes técnicas adaptadas à realidade brasileira, mecanismos de incentivo e ferramentas de gestão que permitam às empresas organizadoras incorporar, de forma integrada, aspectos ambientais, sociais e econômicos à organização e execução das provas”, afirmam os autores na apresentação da obra. Resultado de uma pesquisa conduzida na Poli, o guia é direcionado prioritariamente às empresas organizadoras, oferecendo orientações práticas e contextualizadas para uma gestão mais sustentável e estratégica dos seus eventos.

Para estruturar esse material, foram utilizadas como base as 14 seções da publicação World Athletics Sustainable Event Management: Best Practice Guidance, um documento técnico desenvolvido pela Federação Internacional de Atletismo, com o objetivo de orientar a gestão sustentável de eventos esportivos. Essas seções foram interpretadas e adaptadas à realidade brasileira, considerando as particularidades operacionais, culturais e econômicas das corridas de rua realizadas no País. Além de propor diretrizes ambientais e sociais práticas e acessíveis, que possam ser aplicadas em corridas de ruas, o guia tem como objetivo fortalecer uma cultura de responsabilidade socioambiental no setor esportivo e oferecer ferramentas e referências úteis para apoiar decisões do processo de organização de provas de rua.

Manual de corrida está disponível para download gratuito – Foto: Researchgate

O guia está estruturado em duas partes complementares, cada uma com um papel específico no apoio à implementação de práticas sustentáveis pelos organizadores de eventos. A primeira parte traz um consolidado de boas práticas e indicadores de monitoramento para cada um dos tópicos de sustentabilidade propostos pela World Athletics. Essas boas práticas foram adaptadas ao contexto brasileiro, considerando as especificidades das corridas de rua no País, os relatórios de sustentabilidade empresariais e as principais certificações disponíveis no mercado. Segundo os autores, essa seção tem o objetivo de orientar a aplicação das iniciativas sustentáveis, facilitando a adoção imediata de soluções práticas para reduzir os impactos ambientais, promover a inclusão social e melhorar a experiência dos participantes.

Já a segunda parte do guia é um passo além, oferecendo um ciclo de melhoria contínua para empresas e organizadores que desejam aperfeiçoar suas práticas de sustentabilidade ao longo do tempo. Essa seção apresenta um detalhamento de como incorporar as questões de sustentabilidade na gestão da empresa, incluindo a implementação de sistemas de gestão e a utilização da metodologia Leap (Localizar, Estimar, Avaliar e Divulgar). Diferentemente da primeira parte, essa etapa não é obrigatória para a adoção das boas práticas, mas funciona como um complemento estratégico.

“Ao incorporar a sustentabilidade à gestão das provas, empresas organizadoras fortalecem sua reputação, geram valor para as marcas envolvidas e contribuem para o uso mais consciente e qualificado dos espaços urbanos, promovendo experiências mais positivas para as cidades e seus cidadãos”, destacam os autores.

O Guia de Sustentabilidade para Corridas de Rua pode ser baixado gratuitamente clicando aqui.