Governo de RO capacita servidores da Prefeitura de Porto Velho para uso do Sistema Eletrônico de Informações

Com o objetivo de capacitar servidores sobre o uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), o governo de Rondônia está promovendo um treinamento prático para servidores da Prefeitura de Porto Velho. A capacitação acontece na Escola de Governo, entre os dias 15 e 18 de julho; e 22 e 23 de julho, abordando funcionalidades básicas e intermediárias da plataforma, com foco na criação, tramitação, assinatura de documentos e controle de processos.

A formação está sendo ministrada por 15 servidores da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), responsáveis por orientar os participantes sobre o uso correto da ferramenta. A iniciativa faz parte do processo de implantação do SEI na administração municipal, com o intuito de digitalizar e agilizar a gestão documental.

Durante a capacitação, os servidores da Prefeitura estão aprendendo a usar, na prática, o SEI, que vai ajudar a tornar o serviço público mais ágil e organizado. O conteúdo do curso é dividido em cinco partes e cobre desde os primeiros passos no sistema até funções mais avançadas.

Entre os temas trabalhados estão:

Introdução ao sistema : como acessar o SEI, entender a tela e navegar pelas ferramentas;

Tramitação de processos : como criar, encaminhar, anexar documentos e finalizar processos, com segurança e controle de acesso;

Trabalho com documentos : como escrever, editar, assinar digitalmente e incluir arquivos externos no sistema.

A iniciativa faz parte do processo de implantação do SEI na administração municipal

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a capacitação reforça o comprometimento do governo do estado em apoiar os municípios na adoção de soluções que melhorem a gestão pública e beneficiem diretamente a população.

CONSULTORIA TÉCNICA

Além do treinamento aos servidores, a equipe da Setic também promoveu uma capacitação técnica voltada especificamente aos profissionais de tecnologia da informação da Prefeitura de Porto Velho, na Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI).

Segundo o diretor técnico da Setic, Gabriel Carrijo, a capacitação é parte do suporte técnico prestado pela superintendência durante todas as etapas de implementação do sistema. “Durante toda a implantação do sistema na Prefeitura de Porto Velho, a Setic também prestou a consultoria técnica para garantir que o processo ocorresse de forma eficiente e segura”, destacou.



PROGRAMAÇÃO

A formação segue nos dias 24 e 25 de julho; e de 28 a 30 de julho, no laboratório do Teatro Banzeiros, na Capital, ampliando o número de servidores atendidos e garantindo a continuidade do processo de implantação do SEI na administração municipal.

Fonte

Texto: Aline Rodrigues, supervisionada por Beatriz Galvão

Fotos: Aline Rodrigues e Beatriz Galvão

Secom - Governo de Rondônia