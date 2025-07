“A Roça é Nossa” homenageia o Nordeste na 41ª edição do Arraial Flor do Maracujá

A agremiação conta atualmente com 72 brincantes, 8 membros na diretoria e 13 coordenadores A agremiação conta atualmente com 72 brincantes, 8 membros na diretoria e 13 coordenadores. Os ensaios acontecem de segunda a sexta-feira, a partir das 22h30, na Quadra Sérgio Siqueira, localizada na Avenida Mamoré, em Porto Velho. Em 2023, a quadrilha emocionou o público com a apresentação “Saudade: Meu Remédio é Cantar”, uma homenagem ao fundador Fernando Rocha, falecido em 2022. ROÇA É NOSSA MIRIM Criada em 2007, a versão mirim da quadrilha surgiu a partir da iniciativa do próprio fundador, após pedidos de pais que desejavam ver seus filhos dançando. Desde então, a Roça é Nossa Mirim se tornou um celeiro de talentos e conquistou dois títulos do Flor do Maracujá (2018 e 2019), além de vitórias no Arraial do Cacto e no Arraial do Tucumanzal. Atualmente, o grupo mirim conta com 25 pares. Fonte

Texto: Paulo Amorim

Fotos: Ésio Mendes

Secom - Governo de Rondônia