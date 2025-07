Detran-SP acelera atendimento com nova unidade em Campos do Jordão

Inaugurada em abril, a primeira unidade modelo do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) está transformando o atendimento na cidade de Campos do Jordão. Com tecnologia e nova estrutura de processos, o posto apresenta tempo reduzido de resposta: no caso da alteração de dados na carteira nacional de habilitação (CNH), por exemplo, um serviço que antes levava dois dias para ser concluído, o prazo caiu para 20 minutos.

Como resultado, os atendimentos quintuplicaram: das 12 demandas processadas diariamente na cidade, no início deste ano, o Detran-SP passou a 60 por dia, em média. Desde abril, a unidade já realizou 2.132 atendimentos.

A unidade modelo é parte da modernização implementada pelo Detran-SP em todas as suas atividades. Com nova arquitetura e mobiliário, o posto reúne em um único espaço diversos serviços, como cabines de autoatendimento e aplicação de provas teóricas, reduzindo a necessidade de deslocamentos e tornando mais simples o processo de habilitação e regularização de documentos.