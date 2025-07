Governo de RO divulga resultado de edital que impulsiona a Educação Patrimonial e valoriza a história do estado

No total, foram recebidas 31 propostas, oriundas de diversas regiões do estado, o que demonstra o grande engajamento das escolas da rede pública estadual com a pauta da educação patrimonial

Com o objetivo de fortalecer a conexão dos estudantes com a rica história e cultura rondoniense, o governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc), anunciou nesta sexta-feira (18), o resultado oficial da seleção dos projetos submetidos ao edital“Educação Patrimonial – Patrimônio em Movimento 2025”. A iniciativa da Gerência de Arte e Cultura Escolar (GACE/CEFACEE/DGE), teve grande adesão da rede pública estadual. A lista completa dos projetos aprovados e classificados pode ser acessada no site oficial da Gerência de Arte e Cultura Escolar: https://artecultura.seduc.ro.gov.br/educacao_patrimonial .

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha a educação patrimonial se mostra cada vez mais necessária na formação dos estudantes. Ele destacou que ao promover o reconhecimento, a valorização e a preservação do patrimônio histórico-cultural, a Seduc busca ir além da sala de aula, proporcionando experiências que constroem uma consciência cidadã e crítica.

“Essa abordagem permite que os alunos compreendam a importância de suas raízes, identifiquem-se com a sua cultura e se tornem agentes ativos na proteção do legado histórico para as futuras gerações. É a partir desse contato direto com os bens materiais e imateriais que a educação se torna mais significativa e contextualizada”, pontuou.

De acordo com Sabrynne Sena, gerente de Arte e Cultura Escolar da Seduc, o edital lançado em junho deste ano teve como objetivo promover ações pedagógicas que ampliem o uso de espaços históricos, artísticos e naturais como instrumentos educativos. “O foco esteve em iniciativas interdisciplinares que envolvem o deslocamento para municípios diferentes da sede da escola proponente, permitindo aos alunos experiências concretas com o patrimônio estadual”, explicou.

