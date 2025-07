Governo de SP reforça segurança e mobilidade em Juquitiba com obra de R$ 36,8 milhões

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), Natália Resende, e o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), Sergio Codelo, realizaram nesta sexta-feira (18) uma visita técnica às obras de pavimentação e melhorias na Estrada da Jacuba (SP 057), em Juquitiba, na região metropolitana de São Paulo.

As intervenções integram o programa São Paulo Pra Toda Obra e abrangem o trecho entre os quilômetros 64,6 e 74,14 da SP 057. A pavimentação e as melhorias previstas vão reduzir o tempo de viagem e os riscos de erosão, além de preservar a vegetação da área lindeira, oferecendo mais segurança e conforto para os usuários. A via é usada tanto para deslocamento local quanto como rota de acesso à rodovia Régis Bittencourt (BR-116), um importante corredor logístico.

Com investimento de R$ 36,8 milhões, as obras contemplam a reestruturação de 9,5 quilômetros da rodovia e devem beneficiar diretamente cerca de 27,4 mil pessoas. A iniciativa também está gerando 56 empregos diretos e 168 indiretos, contribuindo para a economia local e regional, com previsão de conclusão para dezembro de 2025.

Para Natália Resende, essa intervenção reforça o compromisso do Governo com a modernização da infraestrutura viária e a promoção do desenvolvimento regional com responsabilidade ambiental. “A requalificação da Estrada da Jacuba é um exemplo claro de como o programa São Paulo Pra Toda Obra transforma a vida das pessoas. Nosso compromisso é integrar regiões, aprimorar a logística e fortalecer a economia local, sempre com foco em sustentabilidade, eficiência e entregas que fazem a diferença no dia a dia da população.”

“A intervenção na Estrada da Jacuba atende uma demanda antiga da região e reflete o compromisso do DER-SP com a modernização da infraestrutura viária em todas as regiões do Estado, reforçando a segurança e aprimorando a logística no Estado”, destacou Sergio Codelo, presidente do DER-SP.

São Paulo Pra Toda Obra

Com o programa São Paulo Pra Toda Obra, o Estado leva benefícios reais aos moradores de todas as regiões, promovendo a modernização de rodovias estaduais — públicas e concedidas —, além de estradas vicinais. Este é o maior programa de infraestrutura viária da história do Estado, com um investimento que soma R$ 30 bilhões em obras entregues, em andamento e com ordens de serviço já assinadas para o início dos trabalhos.

A iniciativa já contempla 22,3 mil quilômetros — o equivalente a uma viagem de São Paulo até o Japão. As intervenções abrangem grandes rodovias, estradas estaduais, concedidas e vicinais. Pela primeira vez, mais de 1,5 mil obras públicas e privadas se complementam, impulsionando o desenvolvimento do Estado.

O impacto no mercado de trabalho também é expressivo: cerca de 250 mil empregos — um número superior à população de cidades médias do interior, como Araçatuba, que tem cerca de 200 mil habitantes. Além disso, o programa beneficia 8 em cada 10 municípios paulistas e alcança mais de 540 cidades.