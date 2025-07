Rondônia fortalece a agenda de governança climática e bioeconomia na Semana do Clima da Amazônia em Belém

Visando reforçar o compromisso com a formulação de políticas climáticas robustas, alinhadas às estratégias nacionais e internacionais de mitigação e adaptação, o governo de Rondônia, participa de 14 a 18 de julho em Belém (PA), da Semana do Clima da Amazônia. O evento assume uma posição singular no circuito mundial de “climate weeks” e promove, em primeiro plano, os desafios e soluções do bioma amazônico. Com caráter preparatório para a COP30, que o Brasil sediará em novembro próximo, a edição 2025 consolida-se como pauta estratégica para articular políticas, investimentos e iniciativas de baixo carbono na região. A construção de soluções climáticas passa pela integração entre estados, povos e o setor produtivo

Representado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Rondônia participou de três painéis principais da programação, sendo, Bioeconomias da Amazônia: escalando uma transição justa e sustentável, o qual debateu mecanismos de incentivo a cadeias produtivas sustentáveis que valorizam o ativo florestal e geram renda limpa para populações locais. Diálogo sobre a Construção do Sistema Jurisdicional de REDD+ no Pará, que reuniu governos, setor privado e sociedade civil para avançar na regulamentação de programas de REDD+ capazes de gerar crédito de carbono com integridade e respeito aos direitos dos povos tradicionais, além de Clima, Território e Governança: condições pré-competitivas para a Amazônia, que discutiu impactos territoriais e institucionais para viabilizar investimentos sustentáveis em toda a Amazônia Legal.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação no evento reforça o engajamento na construção de políticas climáticas efetivas. “Ao destacar soluções para a bioeconomia, REDD+ e governança territorial, estamos demonstrando nossa capacidade de articular agendas regionais em consonância com o Brasil, anfitrião da COP30, reafirmando o protagonismo amazônico nas discussões que definirão os rumos da economia de baixo carbono”, pontuou.

Rondônia reforça o compromisso com políticas públicas alinhadas à economia de baixo carbono

Segundo o diretor de Governança Climática da Sedam, Diogo Martins Rosa, a mobilização em Belém evidencia o inédito foco na promoção de soluções que brotam da própria floresta. “Participar da Semana do Clima da Amazônia é essencial para colocarmos a voz de Rondônia e de toda a região na linha de frente das decisões globais sobre mudanças climáticas. A experiência servirá de base para as contribuições do Estado na COP30, quando dirigentes de todo o mundo se reunirão em Belém para selar compromissos ambiciosos em defesa da maior floresta tropical do planeta”, ressaltou.

De acordo com o secretário executivo da Sedam, Hueriqui Charles Lopes Pereira, a participação de Rondônia na Semana do Clima da Amazônia é estratégica para o fortalecimento de políticas ambientais integradas. “Nosso compromisso é transformar os desafios da Amazônia em oportunidades concretas de desenvolvimento sustentável, para isso temos investido em instrumentos de governança climática, valorização dos ativos florestais e fortalecimento de comunidades tradicionais, sempre com base na ciência, inovação e justiça social. Esse evento nos permite ampliar parcerias e alinhar ações que, de fato, tragam resultados para o clima e para as pessoas que vivem na floresta”, salientou.

Texto: Adenilson Florentino

Fotos: Diogo Martins Rosa

Secom - Governo de Rondônia