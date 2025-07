Boi-Bumbá Mimoso exalta a cultura e a resistência no Arraial Flor do Maracujá 2025

Para este ano, a agremiação escolheu como tema “Yby-marãey: Terra Sem Males” Para este ano, a agremiação escolheu como tema “Yby-marãey: Terra Sem Males”, uma homenagem à cosmovisão indígena sobre um lugar sagrado, símbolo de equilíbrio, paz e prosperidade. “O Mimoso não é apenas um boi, é um movimento de resistência e valorização da nossa identidade. Este tema representa nossa busca por um mundo melhor, onde o respeito, a cultura e a esperança prevaleçam. Cada apresentação nossa é um ato de amor à cultura popular”, destacou o presidente, Raimundo Veloso. Os ensaios acontecem às terças, quintas e sábados, a partir das 20h, no Centro de Desporto e Lazer (Cedel) do Ronaldo Aragão, na Zona Leste da Capital. É lá que o Mimoso fortalece suas raízes e prepara um espetáculo que promete emocionar o público do Flor do Maracujá. Segundo o secretário da Sejucel, Paulo Higo, o Arraial representa um importante espaço de valorização das manifestações culturais de Rondônia. “O Flor do Maracujá é uma celebração da nossa identidade. O governo do Estado tem trabalhado para apoiar as agremiações e manter viva essa tradição que move nossa cultura e nossa economia criativa”, frisou. Fonte

Texto: Paulo Amorim

Fotos: Frank Nery

Secom - Governo de Rondônia