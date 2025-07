Previsão do tempo para domingo (20), em SP: tempo continua estável

Na capital, as temperaturas variam entre 11°C e 22°C neste domingo (20). Foto: Divulgação/Governo de SP.

Neste domingo (20), uma massa de ar frio e seco continuará predominando sobre o Estado de São Paulo, deixando o tempo estável.

Pela manhã, a sensação de frio será mais acentuada, especialmente na região leste, as baixas temperaturas combinadas a alta umidade favorecem a formação de nevoeiros nas primeiras horas da manhã, mas que dissipam ao longo do dia. Há também chance de geadas em algumas áreas isoladas da Serra da Mantiqueira.

Conforme o dia avança, as temperaturas sobem, principalmente no interior, onde os termômetros podem chegar perto dos 27°C. Já na faixa leste, incluindo a capital paulista, o calor será mais ameno, com máximas em torno dos 22°C.

Ressalta-se que a umidade relativa do ar continuará abaixo dos 30%, o que é considerado crítico. Logo, recomenda-se atenção especial aos mais vulneráveis a problemas respiratórios, bem como os cuidados com a hidratação devem ser redobrados.

Siga a defesa civil nas redes sociais pelo @defesacivilsp

