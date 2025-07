Previsão do tempo para sábado (19), em SP: tempo estável

Neste sábado (19), uma massa de ar fria e seca mantém o tempo estável no Estado de São Paulo.

Ao amanhecer haverá sensação térmica de frio, com mínimas próximas dos 10°C na capital Paulista, enquanto no interior ficarão próximas dos 12°C.

Além disso, há possibilidade de geadas em pontos isolados da Serra da Mantiqueira. Ao longo da tarde, as temperaturas aumentam provocando sensação de calor, com máximas variando entre 26°C e 29°C, principalmente no interior do Estado.

Na faixa leste, incluindo a capital, as temperaturas estarão amenas e próximas dos 20°C. O ar seco mantém os índices de umidade relativa do ar em níveis críticos e abaixo dos 30%.

Diante desse cenário de tempo seco, o cuidado com a hidratação deverá ser redobrado.

