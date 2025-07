Famílias rurais de Nova Califórnia são atendidas com programas sociais do governo de RO

Distante mais de 300 quilômetros da capital Porto Velho, o distrito de Nova Califórnia recebe atenção especial no atendimento às políticas públicas voltadas para o bem-estar das pessoas que ali vivem. Capitaneada pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e executada em campo pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), programas comoMamãe ChegueieCrescendo Bempromovem a dignidade das famílias em situação de vulnerabilidade.

Durante visita ao distrito, no dia 11 de julho, a secretária da Seas, Luana Rocha, acompanhada de técnicos da Emater-RO, conversou com a comunidade para falar sobre os benefícios das políticas públicas de governo para a redução das desigualdades e resgate da dignidade humana, principalmente das famílias que se encontram em situação de risco social. Para a secretária, é importante dar oportunidade para que as pessoas possam prosperar e não precisar mais da assistência social. “É só um momento de necessidade, um auxílio para que as pessoas possam superar as dificuldades”, ressaltou.

Nesse contexto, a Emater-RO tem um papel essencial que, em ação conjunta com a Seas, beneficiam as famílias rurais com os programas sociais. A extensionista social da Emater-RO em Nova Califórnia, Angélica Copetti, explica que são atendidas famílias com extrema necessidade e, que já se encontram cadastradas no CadÚnico, o cadastro único para programas sociais. “A Emater faz esse trabalho de atender a comunidade rural com o programa, mas também atende, excepcionalmente as famílias urbanas, tendo em vista o distanciamento da região da ponta do Abunã em relação a capital.”

O kit contém itens essenciais para os primeiros meses do bebê

POLÍTICAS PÚBLICAS

Os programas de assistência social fortalecem o desenvolvimento das famílias de baixa renda, principalmente nas regiões mais distantes, como é o caso do distrito de Nova Califórnia. O Programa “Mamãe Cheguei”, por exemplo, presta assistência direta às mamães gestantes com distribuição dekitsque incluem fraldas, roupinhas de bebê, itens de higiene, uma banheira e outros produtos essenciais para os primeiros meses do bebê. “Nesta visita conseguimos atender 24 mamães, inclusive algumas já estavam com bebê no colo”, no entanto, já entregamos mais de 70kitsaqui”, conta a extensionista.

O programaCrescendo Bemé outra ação vinculada à Seas que conta com o apoio da Emater-RO para execução no campo. Este programa oferece apoio financeiro temporário às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, inseridas em programas de primeira infância do Sistema Único da Assistência Social (Suas). O programa atende crianças de zero a seis anos e gestantes, e tem por objetivo promover a melhoria na qualidade de vida das famílias, principalmente no que se refere ao vínculo familiar e ao desenvolvimento infantil.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a execução de políticas públicas em regiões distantes, como Nova Califórnia, reforça o compromisso do governo do estado com a inclusão social e o cuidado com os mais necessitados. “A parceria entre a Seas e a Emater-RO tem sido fundamental para garantir que esses benefícios cheguem às famílias, fortalecendo os laços comunitários e promovendo um futuro com mais dignidade, segurança e oportunidades,” destacou.

Fonte

Texto: Wania Ressutti

Fotos: Rayne A. Freire e Thaissa Brandao

Secom - Governo de Rondônia