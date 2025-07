Workshop promove integração entre servidores da Sefin e reforça compromisso no atendimento ao contribuinte

Como parte das ações previstas no Planejamento Estratégico da Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia (Sefin), foi realizado, nos dias 8 e 15 de julho, o primeiro workshopIntegra Sefin, com foco no fortalecimento da qualidade do atendimento prestado ao contribuinte. A iniciativa reuniu servidores que atuam diretamente com o atendimento em todo o estado, promovendo capacitação, integração e valorização dos profissionais que estão na linha de frente com o cidadão.

Realizado em duas etapas, o evento trouxe palestras, painéis, dinâmicas e trocas de experiências com o objetivo de promover o alinhamento institucional, padronização de procedimentos e estímulo ao senso de pertencimento entre os participantes.

O secretário de Finanças, Luís Fernando Pereira da Silva, reforçou a importância do evento como ferramenta prática de aperfeiçoamento e valorização da atuação dos servidores. “Foi um momento de aprendizado prático e troca genuína entre quem vive o atendimento no dia a dia. Nosso objetivo foi fortalecer esse elo com o cidadão, por meio de uma escuta ativa e um atendimento mais empático e resolutivo”, afirmou.

Servidores que se destacaram pela excelência e dedicação no serviço público foram homenageados durante o evento, com a entrega de certificados e premiações simbólicas em reconhecimento à sua contribuição para a melhoria do atendimento ao cidadão.

A Gerente do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, Darlene Amaral ressalta que a iniciativa representa um marco importante para a Sefin na construção de um atendimento mais eficiente e acolhedor. “Quando reunimos quem está na ponta do atendimento para pensar soluções juntos, colhemos resultados que impactam diretamente na qualidade do serviço prestado”, pontuou.

Já a Chefe do Grupo de Desenvolvimento de Pessoas (GDP), Maila Andrade, destacou o quanto é fundamental capacitar os servidores, principalmente em suas competências humanas. “Precisamos estar preparados para acompanhar todo contexto de inovação tecnológica, e por isso toda a programação do evento foi pensada para integrar e gerar a verdadeira proximidade da Sefin com o contribuinte”.

Fonte

Texto: Suelen Viana

Fotos: Suelen Viana

Secom - Governo de Rondônia