Detran-SP flagra fraude durante aula prática de direção em Caraguatatuba

A equipe de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) flagrou, na manhã desta quinta-feira (17), um aluno deixando a autoescola em que está matriculado, em Caraguatatuba, no momento em que deveria estar fazendo sua aula prática de direção. No sistema do Detran-SP, a aula constava como iniciada e em curso.

Detidos em flagrante, o candidato à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), seu instrutor, a diretora de ensino e o dono do Centro de Formação de Condutores (CFC), foram levados ao Distrito Policial para o registro da ocorrência e podem responder pelo crime de peculato digital, que é a inserção de dados falsos em um sistema de informações público, com pena de dois a doze anos de reclusão, além de multa, de acordo com o artigo 313-A do Código Penal.

A equipe de fiscalização do Detran-SP estava de campana em frente à autoescola desde o início da manhã. O CFC já estava na mira, porque vinha deixando de enviar para os exames práticos um dos dois carros registrados pela empresa no sistema – justamente o veículo da ocorrência flagrada nesta quinta (17). Questionado, o instrutor afirmou desconhecer o paradeiro do automóvel. A operação contou com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, que chegaram ao local logo após o flagrante. Além da detenção dos três suspeitos, houve apreensão de celulares, computadores e de um outro veículo do CFC.

Autoescola e funcionários envolvidos responderão a processo administrativo junto ao Detran-SP cuja decisão pode culminar na cassação do registro de credenciamento dos envolvidos.