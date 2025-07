Rodovia 473 está sendo preparada receber pavimentação asfáltica do governo de RO

ARodovia-473, entre o município de Teixeirópolis e Urupá, está sendo preparada para receber pavimentação asfáltica em um trecho de 5 quilômetros, que inclui todo o serviço de terraplanagem, parte do trecho já foi imprimado, etapa que antecede a aplicação da capa asfáltica. Os trabalhos estão sendo executados pelo governo de Rondônia por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), a obra vai garantir mais segurança para usuários da rodovia.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a preparação da rodovia 473 é resultado de um trabalho estratégico, que considera o potencial produtivo da região e a importância de manter rotas em boas condições para atender às necessidades do transporte e da população. “Intervenções como essa geram impactos diretos no dia a dia dos moradores e no fortalecimento da logística estadual,” PO

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, destacou a atuação das equipes nas obras. “Estamos trabalhando com foco na qualidade das camadas estruturais da via, toda a ação necessária, para garantir que o asfalto, quando aplicado, tenha mais durabilidade. As equipes estão atuando dentro de um planejamento alinhado que nos permite mais agilidade e precisão na execução dos serviços”, afirmou.

DER intensifica obras na rodovia 473

A obra está sendo executada por equipes da Coordenadoria de Usina de Asfalto (Cousa) e Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF) que de acordo com os coordenadores Lucas Albuquerque e Leandro Risso, todo o trabalho que está sendo executado na rodovia, como sub base, base, drenagem, compactação do solo é necessário para que a aplicação do asfalto seja eficaz, cada fase é feita com atenção de detalhes, respeitando os padrões técnicos e seguro para o trafego diário na rodovia 473, ressaltou os coordenadores.

Texto: Antonia lima

Fotos: George Henrique

Secom - Governo de Rondônia