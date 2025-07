Trilhos da expansão da Linha 2-Verde chegam ao Porto de Santos

Importados da China, os trilhos somam 1.500 toneladas e serão utilizados no trecho entre as estações Vila Prudente e Penha

A primeira carga de trilhos das vias destinadas à expansão da Linha 2-Verde do Metrô chegou ao Porto de Santos nesta quinta-feira (17/7). Esta é a primeira vez que trilhos da Linha 2 chegam ao Brasil, marcando um importante avanço nas obras de expansão. A previsão é que o material chegue ao canteiro de Rapadura no dia 24 de julho.

Importados da China, os trilhos somam 1.500 toneladas e serão utilizados no trecho entre as estações Vila Prudente e Penha, contemplando paradas como Orfanato, Água Rasa, Anália Franco e Rapadura. Essa remessa é composta por 1.462 barras de 18 metros cada, totalizando 26.316 metros de trilhos.

Para o transporte entre o porto e a capital, serão necessárias 47 viagens com o uso de carretas extensivas de três eixos, com capacidade de carregamento de até 32 toneladas cada. As viagens serão feitas em sistema de revezamento com duas carretas.

A obra de expansão da Linha 2-Verde foi estruturada em duas fases principais. A primeira, entre Vila Prudente e Vila Formosa, contará com quatro novas estações (Orfanato, Santa Clara, Anália Franco e Vila Formosa) e tem a previsão de abertura em 2027. Já a segunda vai da Vila Formosa até a Penha, com as estações Santa Isabel, Guilherme Giorgi, Aricanduva e Penha, com previsão de abertura em 2028.

O “tatuzão” concluiu no fim de maio a escavação da primeira fase de ampliação da Linha 2-Verde ao alcançar o VSE Falchi Gianini , que é o último destino antes da estação Vila Prudente. Com a chegada a este poço, o Tatuzão concluiu o trajeto de 4,5 km de extensão, com 3,7 km de túneis construídos que compreendem as estações Orfanato, Santa Clara, Anália Franco, Vila Formosa e o Complexo Rapadura, além de seus respectivos poços intermediários.

Ampliação da Linha 2-Verde

Com investimento de R$ 15 bilhões do Governo do Estado, o projeto de expansão da linha 2-Verde do Metrô prevê mais 8,3 km de vias e oito novas estações, entre Vila Prudente e a Penha (Linha 3-Vermelha).

A ampliação também possibilitará a conexão com outras 3 linhas do sistema metroferroviário. A estação Penha contará com a transferência para as linhas 3-Vermelha e 11-Coral, enquanto a estação Anália Franco será conectada com a futura Linha 16-Violeta.

Quando pronto, o novo trecho vai agilizar o trajeto dos moradores da região leste e facilitar a chegada às demais regiões de São Paulo, além de redistribuir a demanda de passageiros na rede de trilhos, trazendo mais conforto às pessoas. Cerca de 1,2 milhão de pessoas serão beneficiadas diariamente.